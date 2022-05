OL : Lucas Paqueta rend fou Newcastle

La suite après cette publicité

Cet hiver, Newcastle a fait un sacré coup en recrutant Bruno Guimarães. Auteur de 5 buts et 1 assist, le Brésilien (16 apparitions, 10 titularisations) est une recrue en or. Il pourrait aussi être un précieux conseiller puisqu'il a recommandé aux Toons de recruter son ancien coéquipier et ami Lucas Paqueta (OL) selon The Chronicle. En conférence de presse il y a quelques jours, Eddie Howe a évoqué le cas Paqueta. «Je n’ai jamais ignoré de recommandations. Mais bien sûr, je dois suivre un processus d’observation et d’analyse des performances et du profil du joueur, afin de m’assurer qu’il convient au style que nous voulons donner à l’équipe. Je connais la relation de Bruno avec Lucas Paqueta. Cela peut aider d’avoir des joueurs qui s’apprécient. Parfois, cela peut être précieux dans une équipe.»

Très proches, les deux internationaux brésiliens se sont d'ailleurs retrouvés hier à Newcastle. Le joueur de l'OL est allé rendre visite à son ami, dont la compagne fêtait son anniversaire, comme il l'a montré sur ses réseaux sociaux. Un voyage qui a affolé les supporters des Magpies, qui rêvent d'une arrivée du milieu cet été comme indiqué par le Chronicle. Les messages ont été nombreux, certains fans se demandant si les discussions au sujet de son avenir avaient été abordées durant son passage. Affaire à suivre...