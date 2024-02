Eintracht Francfort, PSG : Hugo Ekitike sort du silence

Placardisé par le Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Hugo Ekitike semblait payer le prix fort pour son refus d’être transféré à l’heure où l’Eintracht Francfort et West Ham le courtisaient. Six mois plus tard, l’attaquant français de 21 ans a fini par rejoindre le club allemand. Prêté avec option d’achat à l’Eintracht, Ekitike succède à un autre tricolore à la pointe de l’attaque de Francfort, Randal Kolo Muani.

L’ancien Rémois a toutefois vécu une journée riche en émotions hier. Arrivé en Allemagne dans l’après-midi, le Parisien a prié pour que les deux clubs réussissent à finaliser le deal, le mercato allemand fermant ses portes à 18h. Au final, tout s’est parfaitement déroulé et Ekitike peut désormais espérer relancer enfin sa carrière. «C’était très stressant. J’attendais pour que l’affaire se fasse. Je suis très excité d’être ici et fier. J’ai hâte de commencer», a-t-il déclaré dans un entretien accordé aux médias officiels de l’Eintracht.

Ekitike veut faire le show

Egalement courtisé cet hiver par Wolfsbourg et Wolverhampton, Ekitike a confié qu’il ne voulait signer qu’à l’Eintracht. «Oui c’est vrai. Je ne voulais que Francfort. J’attendais de venir. C’est pour ça que c’était stressant pour moi. C’est le bon endroit, la bonne direction à ce moment de ma carrière. J’ai vraiment aimé ce que j’ai entendu quand j’ai discuté avec le coach. C’est pour ça que j’ai fait ce choix».

Après une aventure parisienne très compliquée (26 matches de Ligue 1, 3 buts), le natif de Reims veut maintenant prouver qu’il est un attaquant de premier plan. D’ailleurs, au moment de se présenter aux fans de Francfort, Ekitike s’est clairement mis en avant. «Je suis un buteur, mais je pense être complet. Je peux jouer à tous les postes devant. J’espère faire le show devant les supporters». Place au terrain maintenant !

