OM : l'émouvant message d'André Villas-Boas

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille l'été dernier, André Villas-Boas était forcément suivi de près durant cet exercice 2019-2020. Et avec le club phocéen, l'entraîneur portugais a fait de très belles choses puisque l'OM a terminé à la deuxième place de Ligue 1, la LFP ayant officiellement mis un terme à la saison jeudi. Du coup, la formation du sud de la France retrouvera dans quelques mois la Ligue des Champions. Via son compte Instagram, le coach âgé de 42 ans a donc tenu à remercier de nombreuses personnes à travers un long message : «je vous remercie tous sans exception. À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d'efforts et d'altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣À Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣ À Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m'ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m'ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants. ⁣⁣À mon staff, amis de voyage, mes rois de compétences. ⁣⁣(...) À tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage, merci.»

Mais André Villas-Boas ne s'est pas arrêté là. «Dans cette sensation et ce désir d'éclater de joie, nous sommes appelés à la raison qui nous alerte du triste moment que nous vivons. Nous échangerions toutes les victoires et tous les trophées pour chacune des vies perdues. Aux fans qui sont actuellement envahis par ces mêmes sensations, qui veulent crier de joie mais où la larme persiste à retenir la passion, merci ! Merci du cœur ! Votre force et votre sens de l'exigence nous ont obligés à répondre. Cette victoire est aussi la vôtre.⁣⁣ Je voudrais terminer en dédiant cette deuxième place à l'ancien président marseillais Pape Diouf», a écrit l'ancien technicien du Shanghai SIPG.