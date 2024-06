Euro 2024 : ce qu’il faut savoir du Portugal

Le parcours de qualification et le groupe

Vainqueur de l’épreuve en 2016, le Portugal débarquera avec un tout autre visage en Allemagne cet été. Parmi les 23 héros de Saint-Denis, seuls 4 répondront à l’appel : les inoxydables Cristiano Ronaldo et Pepe, 38 et 41 ans, le gardien Rui Patricio, et le Parisien Danilo Pereira. Une équipe presque intégralement remodelée, donc, et aujourd’hui incarnée par d’autres visages comme ceux de Rafael Leão, Bruno Fernandes ou encore Bernardo Silva. Si le premier peine encore à décoller en sélection, le second a brillé lors des qualifications en marquant 6 buts et délivrant 8 passes décisives, juste derrière Ronaldo et ses 10 réalisations.

Une force de frappe qui a d’ailleurs fait des dégâts considérables dans la poule J. En 10 rencontres, le Portugal a fait carton plein en marquant 36 buts et en encaissant seulement 2. Surtout, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont remporté leurs 10 rencontres face à la Slovaquie, le Luxembourg, l’Islande, la Bosnie-Herzégovine et enfin le Liechtenstein. Des résultats probants qui en feront l’une des nations favorites pour le sacre final, au même titre que l’Angleterre ou la France. Avec la République Tchèque, la Turquie et la Géorgie dans son groupe, la Seleção das Quinas devrait, sauf coup de théâtre, s’en sortir sans grandes embûches.

Les qualités et faiblesses

Ce n’est un secret pour personne : aujourd’hui, la ligne offensive du Portugal a de quoi faire pâlir d’envie toutes les sélections de la planète. Avec Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et possiblement Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos ou Diogo Jota, tous capables de renverser une rencontre par une inspiration, le Portugal aura des arguments à faire valoir en Allemagne. C’est d’ailleurs avec une moyenne de 3 buts par match que la sélection portugaise a clôturé sa campagne de qualification pour l’Euro. S’il fallait relever une faiblesse, ou du moins une petite légèreté, ce serait éventuellement sur les couloirs.

Non pas parce que le Portugal manque de qualité aux postes, mais parce que l’état de santé de ses latéraux a de quoi préoccuper. Raphaël Guerreiro s’est blessé avec le Bayern Munich et n’a pas été retenu par Roberto Martínez «pour raisons médicales», quand Nuno Mendes semble encore à la recherche de son meilleur niveau sous les couleurs du PSG. À droite, le sélectionneur espagnol semble toujours à la recherche du profil idéal, ce qui explique le roulement entre Nelson Semedo, Diogo Dalot et Joao Cancelo lors des derniers rassemblements. Diogo Costa, appelé à devenir l’un des meilleurs gardiens de la planète, a aussi parfois payé son manque d’expérience, comme lors du Mondial 2022 où il avait précipité l’élimination de son équipe face au Maroc. Reste à savoir si le portier de 24 ans sera capable de switcher et de ne plus entraîner son équipe dans la poussière, mais plutôt dans les étoiles.

Le sélectionneur : Roberto Martínez

Après des passages remarqués sur les bancs de Swansea, Wigan et Everton en Premier League, c’est en 2016 que Roberto Martínez a décidé de donner un nouveau sens à sa carrière d’entraîneur. Nommé à la tête de la Belgique et de sa génération dorée, l’Espagnol aura conduit les Diables Rouges à leur première demi-finale de Coupe du Monde deux ans plus tard. Les départs ou baisses de régime de certains cadres, à l’image de Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Moussa Dembélé ou encore Eden Hazard, auront finalement eu raison du sélectionneur. La défaite en quarts de finale de l’Euro 2021 face à l’Italie avait déjà laissé des traces, mais c’est surtout l’élimination dès la phase de groupe du Mondial 2022 qui avait été vécue comme une humiliation, débouchant sur la démission de Martínez…

Ce qui n’a pas empêché pour autant l’Ibère de retrouver un poste prestigieux quelques semaines plus tard, à la tête de la sélection portugaise. Si les résultats parlent pour lui depuis sa prise de fonction (11 victoires, 1 défaite), il en faudra tout de même plus pour convaincre son auditoire. Au Portugal, certains de ses choix continuent de faire grincer des dents, comme celui de rappeler Rúben Neves, aujourd’hui exilé en Arabie saoudite, au préjudice d’un Matheus Nunes, par exemple. Les absences de certains cadres du Sporting, champion du Portugal, comme Francisco Trincão, Nuno Santos ou encore Pedro Gonçalves, ont aussi fait l’objet de discussions lors de la dernière conférence de presse de Martínez, tout comme le choix de s’entêter avec Ronaldo. «Roberto Martínez n’a pas eu le courage de se passer de Cristiano. Il l’a appelé pour son statut, pas pour ses performances», a notamment écrit le journaliste du média portugais, Record, Rafael Godinho.

La star : Cristiano Ronaldo

Y a-t-il vraiment encore besoin de le présenter ? À 38 ans, Cristiano Ronaldo s’apprête à participer à son sixième Championnat d’Europe, après 2004, 2008, 2012, 2016 (remporté) et 2020, ce qui sera inédit dans l’histoire de la compétition. Dinosaure de cette sélection portugaise aux côtés de Pepe (41 ans) et Rui Patricio (36 ans), le quintuple Ballon d’Or aura l’ambition de terminer en beauté pour ce qui pourrait être son dernier tournoi avec son pays, ou en tout cas, son dernier Euro. S’il avait été déclassé au profit de Gonçalo Ramos, lors du dernier Mondial, par Fernando Santos, le joueur d’Al-Nassr a vu Roberto Martínez rechambouler la hiérarchie. Résultat pour CR7 : 10 réalisations lors des éliminatoires, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur derrière Romelu Lukaku (14 réalisations). Certes, l’ovni de Madère n’affiche plus la même influence qu’autrefois dans le jeu, mais il a su se renouveler dans un rôle beaucoup plus axial, et en se contentant de rester en bout de chaîne. Ce qu’il réussit d’ailleurs plutôt bien.

L’attraction : João Neves

Il est le dernier prodige en date sorti du centre de formation de Benfica. À 19 ans, João Neves va participer à son premier tournoi continental avec la sélection portugaise cet été. Véritable phénomène de précocité, ce milieu de terrain de poche (il mesure 1m74) avait effectué ses débuts en professionnel à 17 ans, en 2022. Et comme on ne ferme jamais la porte à une éclosion, Roger Schmidt ne s’en passe plus depuis. Créatif, déconcertant de maturité, travailleur, increvable… Neves répond au cahier des charges du milieu de terrain prometteur, et ce n’est pas un hasard s’il est aujourd’hui représenté par Jorge Mendes. Ces dernières semaines, il se murmurait que le PSG et Manchester United avaient déjà placé leurs pions dans le dossier. Comme João Félix, Ruben Dias ou encore Enzo Fernandez avant lui, il est appelé à quitter Benfica au cours des prochains mercatos, et pour beaucoup d’argent… « Je n’ai jamais vu un jeune susciter autant de respect dans un vestiaire que lui », avait notamment déclaré Roberto Martínez à son sujet.

Le calendrier du Portugal

Portugal - République Tchèque : mardi 18 juin à 21h à la Red Bull Arena

Turquie - Portugal : samedi 22 juin à 18h au Signal Iduna Park

Géorgie - Portugal : dimanche 26 juin à 21h à la Veltins Arena

La liste des 26 joueurs :

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sà (Wolverhampton) et Rui Patricio (AS Rome)

Défenseurs : Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inàcio (Sporting CP), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (FC Barcelone) et Nelson Semedo (Wolverhampton)

Milieux : Joao Palhinha (Fulham), Joao Neves (Benfica), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) et Otàvio (Al-Nassr)

Attaquants : Rafael Leao (AC Milan), Joao Félix (FC Barcelone), Pedro Neto (Wolverhampton), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (FC Porto), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) et Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)