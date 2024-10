L’OL est déjà fou de Tanner Tessmann

Ce vendredi, Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer le cas de sa recrue Tanner Tessmann (23 ans), qui était d’ailleurs titulaire hier face à Besiktas en Ligue Europa. «Il fallait que Tanner digère son nouveau cadre. Il vient d’un autre pays et de Serie B, un championnat inférieur au nôtre. Nous l’avons accompagné pour qu’il assimile ce transfert et nous l’aidons à trouver ses repères et sa vitesse de croisière. Je suis très heureux de sa performance d’hier soir. Il amène de la stabilité au milieu de terrain dans un cadre similaire à ce que peut nous apporter Nemanja Matic. Il propose un jeu long qui permet de renverser le jeu, il a de la profondeur et une belle frappe au but, comme vous l’avez vu hier soir, ce qui peut nous permettre de dénouer certaines situations. S’il continue comme ça, il gagnera du temps de jeu.»

Comme lui, Ainsley Maitland-Niles est sous le charme du milieu américain. «Il y a maintenant plus de joueurs anglophones avec l’arrivée de Tanner Tessmann. C’est un milieu de terrain très dynamique qui apporte quelque chose de nouveau à l’équipe. Il a réalisé une très belle prestation hier soir. Il apporte beaucoup de profondeur à l’équipe et a besoin de plus de minutes de jeu pour montrer ses qualités. Il va rendre les choix de l’entraîneur encore plus difficiles.» Pierre Sage ne va pas s’en plaindre.