Inter Milan : le propriétaire Steven Zhang a choisi le nouveau stade

Alors que l’AC Milan et l’Inter Milan travaillent ensemble depuis plusieurs mois, les deux clubs songent à dire adieu au projet commun de construire un stade dans le quartier de l’actuel San Siro. Même les Nerazzurri, rapporte ce dimanche la Gazzetta dello Sport, travaillent depuis quelque temps dans le plus grand secret pour se détacher des Rossoneri et porter l’idée d’un stade individuel, toujours à Milan, mais loin des problématiques du projet en cours, notamment avec la municipalité et les politiques conservateurs. Un nouveau problème sous-jacent est né ces derniers mois avec une relation tendue développée entre le président de l’Inter, Steven Zhang, et le nouveau propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinal.

La suite après cette publicité

La zone de construction a bel et bien été trouvée mais reste, pour des raisons administratives, encore confidentielle. L’Inter ne veut pas risquer de ruiner un accord déjà signé avec l’entrepreneur propriétaire du terrain privé sur lequel les gérants et les propriétaires du club milanais se sont mis d’accord. Cependant, le fait qu’il y ait déjà eu des visites sur le terrain, des inspections et des idées de projets qui suivront le plan réglementaire que la municipalité de Milan présentera en mars, est un signe fort de la façon dont les deux clubs se sont désormais éloignés.

À lire

AC Milan : Stefano Pioli annonce enfin le retour de Mike Maignan