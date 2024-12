Real Madrid : Vinicius Jr annonce son grand retour

Son absence serait préjudiciable à n’importe quelle équipe en Europe. Elle l’aura été au Real Madrid. Blessé depuis le 27 novembre dernier, Vinicius Junior a raté les quatre dernières rencontres des Merengues. Suffisant pour le champion d’Espagne en titre de perdre deux de ces quatre affrontements. Bonne nouvelle pour les Madrilènes et Carlo Ancelotti : Vinicius est sur le retour.

Convoqué dans le groupe pour affronter l’Atalanta Bergame ce mardi (21h), l’ailier brésilien risque bien d’être même titularisé face aux Bergamasques. Un retour qui enchante l’intéressé qui s’est affiché sur les réseaux sociaux, bagage en main et sourire aux lèvres. Un post avec l’inscription "7 is back" en référence à son numéro 7 qui est donc de retour sur le pré. Et à en croire les interactions autour de sa publication, ce retour semble ravir la fanbase du Real Madrid !