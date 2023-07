OM : Dani Parejo couvre Marcelino de louanges

L’OM veut écrire les nouvelles pages de son histoire avec Marcelino sur son banc. L’entraîneur espagnol dispose d’un CV prestigieux et arrive sur la Canebière avec l’envie de réussir de grandes choses. Les observateurs en sont confiants et Dani Parejo croit clairement aux chances du technicien qu’il a fréquenté de 2017 à 2019 du côté de Valence.

Interrogé par L’Equipe, le métronome de Villarreal n’a pas tari d’éloges sur l’ancien milieu de terrain : «Marcelino est très proche de ses joueurs. Mais il n’est pas le seul. Son adjoint Ruben Uria et Ismael sont également très présents. Il a une idée de jeu très claire et définie. En revanche, avec le changement de langue, c’est évident qu’il ne s’exprimera pas de la même manière qu’en espagnol. À voir si, au départ, il est capable de passer outre pour transmettre aux joueurs ce qu’il souhaite. (…) D’après moi, c’est un top entraîneur. Pour sa manière de travailler, mais aussi pour la somme d’heures de travail qu’il accumule dans ce rôle de coach. Aussi pour le perfectionniste qu’il est et pour son implication afin que tout se passe bien et comme il le veut. Oui, pour moi, c’est vraiment un top.» Reste à voir si cette description collera à la réalité des débuts de Marcelino à Marseille.

