Real Madrid : Carlo Ancelotti répond au discours musclé de Luis Enrique à Mbappé

Dans le documentaire que lui a consacré Movistar, Luis Enrique a été filmé la saison dernière en train de recadrer Kylian Mbappé, qu’il a jugé coupable de ne pas faire assez d’efforts défensifs. «J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et il défendait comme un fils de pu.. (…) Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing. Tu dois aller presser Cubarsi. Le presser et revenir rapidement. Pourquoi ? Pour être un leader. Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale, aucun doute là-dessus. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça , c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? »

La suite après cette publicité

Ces propos ne sont bien évidemment pas passés inaperçus de l’autre côté des Pyrénées, notamment à l’heure où les carences défensives du Real Madrid version Mbappé sont pointées du doigt. Interrogé sur le discours de son homologue, Carlo Ancelotti n’a pas voulu prendre parti. «Je n’aime pas porter de jugement sur un autre entraîneur. L’aspect défensif est toujours collectif et non individuel», a-t-il confié en conférence de presse.