Real Madrid : Luka Jovic mis en quarantaine !

Décidément, Luka Jovic vit une drôle de première saison à Madrid. Drôle n'est d'ailleurs pas forcément le terme approprié... Peu utilisé par Zinedine Zidane (16 apparitions en Liga pour 4 titularisations et 2 petits buts), le goleador serbe a aussi fait parler de lui pour des raisons extra-sportives, brisant notamment les règles du confinement pour s'en aller au pays. Et voilà une nouvelle anecdote, dont il n'est certes pas responsable, mais dont il se serait bien passé...

Ainsi, comme l'a expliqué l'émission Jugones, le joueur de 22 ans a été placé en quarantaine chez lui. L'attaquant a ainsi été en contact avec un ami qui a été testé positif au covid-19, et le club a donc décidé de prendre une mesure radicale. Le Real Madrid autorise les joueurs à recevoir de la famille et des amis à la maison à condition qu'ils soient testés avant, et c'est là que ce cas positif a été détecté. Le résultat du joueur a lui été négatif mais il devra encore être isolé pendant plusieurs jours.