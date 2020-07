Nemanja Matic prolonge avec Manchester United

C'était annoncé depuis plusieurs jours déjà par la presse britannique, et c'est désormais officiel. Nemanja Matic a prolongé son contrat avec Manchester United. L'ancien bail du milieu de terrain serbe de 31 ans avec les Red Devils expirait en juin 2021, et il est désormais lié à son club jusqu'en 2023.

« En tant que joueur, j'ai encore beaucoup à donner et à faire dans ma carrière et y parvenir avec Manchester United sera un grand honneur », a lancé l'ancien de Benfica et de Chelsea. Cette saison il a disputé 16 rencontres de Premier League (14 titularisations) pour deux passes décisives.