EdF : Didier Deschamps dresse le bilan

Victorieux en toute fin de match d’une valeureuse équipe croate ce mercredi soir pour le compte de la 4e journée de Ligue des Nations (1-2), l’équipe de France a conclu sa série de trois matches avec deux victoires et un match nul au compteur. L’occasion pour le sélectionneur des Bleus de faire un lucide constat quant à la performance de ses joueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble très heureux du travail fourni par ses poulains lors de ces oppositions contre des plus ou moins grandes nations du football.

« On a eu trois oppositions différentes. Il y a eu un festival offensif face à l’Ukraine. On a réalisé un match de combattant, solide, fermé face à l’une des meilleures nations européennes et mondiales, le Portugal. Ici, on a eu une belle bataille. J’ai voulu garder le même système. Les joueurs sont dans la meilleure position même si ça demande des ajustements. Je suis très content. Je n’ai pas vu beaucoup de sélections réaliser ce que l’on a fait lors de ces trois matches » a affirmé Didier Deschamps tout souriant. C'est en tout cas un bon départ que les Bleus devront confirmer lors des prochaines échéances.