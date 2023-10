Naples-Real Madrid : les compositions officielles

C’est l’affiche de ce groupe C de la Ligue des Champions. Naples reçoit le Real Madrid dans son antre Diego Maradonna (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) malgré le fait que la zone volcanique des champs phlégréens près de Naples connaît une hausse d’activité. Mais ce sera peut-être le stade qui entrera en fusion en cas de victoires des Partenopei.

Rudi Garcia s’appuie sur un 4-3-3 avec la présence d’Osimhen en pointe malgré les polémiques récentes. Kvaratskhelia, de nouveau décisif devant les buts, occupera le flanc droit. Quant à Carlo Ancelotti, il a concocté un 4-3-1-2 avec une doublette d’attaque 100% brésilienne dans laquelle Vinicius Jr et Rodrygo prennent place. Ils seront approvisionnés de ballon par Jude Bellingham dont la position de numéro 10 lui sied mieux qu’un cran plus haut. Les deux français Tchouaméni et Camavinga sont bien présents mais le second nommé retrouve le poste de latéral gauche.

Les compositions officielles :

Naples : Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Real Madrid : Kepa - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga - Valverde, Tchouaméni, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr