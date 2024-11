Arsenal : le but sublime de Bukaya Saka contre Nottingham Forest

Après trois matches consécutifs sans victoire, Arsenal n’a plus trop le choix : il va falloir relancer la machine. Visiblement, Bukayo Saka l’a bien compris cet après-midi. Si les Gunners ne sont pas encore sortis vainqueurs de leur match face à Nottingham Forest, ils mènent quand même 1-0 après 30 minutes de jeu grâce à leur ailier.

Très remuant depuis le début du match, l’international anglais a en effet été récompensé par un but au quart d’heure de jeu, sur un service d’Odeegard. Grâce à son jeu de feintes et ses changements de rythme, il a pu repiquer dans l’axe, éliminer trois joueurs, et trouver l’interstice pour déclencher une frappe et tromper Sels. Du grand Saka. Du beau Saka.