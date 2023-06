Man City : İlkay Gündoğan ne veut toujours pas parler de son avenir

La suite après cette publicité

Les supporters du Barça et du PSG devront encore prendre leur mal en patience. Alors qu’İlkay Gündoğan avait annoncé il y a plusieurs semaines vouloir laisser son avenir en suspens jusqu’à la finale de Ligue des Champions, finalement remportée par son club samedi soir face à l’Inter Milan (1-0), l’Allemand a de nouveau repoussé l’échéance. Inévitablement interrogé sur son avenir après la rencontre, alors qu’il arrivera en fin de contrat le 30 juin, le capitaine de Manchester City ne s’est pas épanché sur le sujet.

«C’est une soirée incroyable. Nous sommes très heureux et c’est difficile de mettre des mots là-dessus, car nous avons marqué l’histoire, a d’abord indiqué le milieu de terrain de 32 ans. Nous savions que tout le monde allait parler du triplé et la pression était là, mais cette équipe est faite pour gérer cette pression et c’est ce qu’elle a fait. Mon avenir ? Je pense que ce n’est pas le moment d’en parler mais qu’il faut profiter de cette victoire.» Une décision serait attendue la semaine prochaine de la part de l’Allemand. Selon nos informations, l’Arabie saoudite se serait d’ailleurs immiscée dans le dossier ces derniers jours, et devrait dégainer une offre au joueur.

