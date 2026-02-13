La CAF annonce un changement de règlement après les violences lors de Sénégal-Maroc

La finale de la CAN 2025 a laissé des traces. Et va surtout pousser la CAF à drastiquement changer son règlement. Après les violences commises par les supporters sénégalais lors de la finale face au Maroc et la sortie du terrain des joueurs sénégalais pour protester contre l’arbitrage, beaucoup attendaient de lourdes sanctions. Finalement, la commission de discipline a été plutôt clémente avec le Sénégal qui s’attendait à pire. Très vite après l’annonce des sanctions, le président de la CAF Patrice Motsepe avait publié un communiqué qui semblait sous-entendre que les sanctions n’avaient pas été assez dissuasives selon lui.

Ce vendredi, lors de l’assemblée générale de la CAF, le président de la CAF a confirmé que la CAF allait bien changer son règlement pour durcir les règles et éviter que cela ne se reproduise. « La CAN, au Maroc, ces comportements, nous ne souhaiterions jamais plus les voir. Cela ne va jamais plus se reproduire, nous n’allons pas les tolérer. Nous n’aurons aucune tolérance pour ces cas. Ce n’est pas négociable. Il faudrait être en mesure de pouvoir justement fournir des sanctions qui soient à la hauteur de ces violations. Nous allons amender le règlement intérieur de la CAF, les règles du jeu et nous assurer qu’il y ait des sanctions qui soient adéquates, des pénalités adéquates pour des cas de violations flagrantes et sévères de nos règlements et statuts et être en mesure de pouvoir redorer le blason du football africain. »