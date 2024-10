Affaire Kylian Mbappé : le Real Madrid sort du silence

La sortie de Kylian Mbappé (25 ans) va encore faire parler. Après les premières révélations de la presse suédoise au sujet d’une agression sexuelle commise à Stockholm dans l’hôtel où logeait Kylian Mbappé durant son escapade en Suède, la procureure suédoise a depuis confirmé qu’une plainte pour viol avait bien été déposée, et qu’une enquête était en cours. Les médias suédois ont ajouté que le capitaine des Bleus était bien visé par la plainte, au degré de suspicion le plus faible.

Le clan Mbappé a immédiatement démenti toute implication dans un communiqué envoyé à l’AFP dans la soirée et le Real Madrid a maintenant expliqué, via une source interne, que «cette affaire n’est pas un sujet pour le Real. Le club madrilène n’affiche aucune inquiétude. Les membres du club merengue n’ont aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un fake», est-il précisé à RMC Sport. Et pour expliquer son déplacement en Suède la semaine passée, le club indique qu’il était dans son droit car il s’agissait d’un jour off.