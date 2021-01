Mercato OM : les confidences de Valère Germain sur son avenir

Entre Valère Germain et l'Olympique de Marseille, l'idylle a parfois semblé complexe. Car l'attaquant olympien n'a pas toujours rayonné sous la tunique marseillaise loin s'en faut. Adulé, parfois chahuté par le public phocéen, Germain s'est forgé un mental d'acier depuis son arrivée à l'OM. Cette saison 2020/2021 met en exergue la faculté du principal protagoniste à renaître de ses cendres quand il se trouve dos au mur.

Auteur de trois réalisations en autant de tirs cadrés depuis août dernier, l'ancien Monégasque a inscrit le dernier but olympien face au MHSC mercredi au Vélodrome (3-1). Une libération pour l'intéressé qui se trouve à nouveau en concurrence en attaque avec Dario Benedetto. Mais en parallèle, la direction phocéenne planche sur l'arrivée d'un numéro neuf cet hiver.

Valère Germain évoque son avenir avec franchise

De quoi susciter une certaine inquiétude chez Germain ? Pas vraiment à en croire le numéro 28 marseillais. « Le coach m'a mis à différents postes, j'essaye d'apporter le plus possible. Je ne sais pas si je jouerais moins si quelqu'un arrive ou pas, je me focalise sur le match de samedi pour le moment, » lâche ainsi le fils de Bruno en fin de contrat en juin prochain. Une situation personnelle qui ne préoccupe pas plus que cela Valère Germain, bien décidé à apporter sa pierre à l'édifice pour rafler une nouvelle qualification en Ligue des champions. Interrogé sur son statut de joueur libre l'été prochain, l'attaquant olympien, qui fait partie des dix meilleurs buteurs de L1 en activité, a opté pour un discours franc, sans langue de bois.

« Je suis focus sur le quotidien parce qu'on a quelque chose de bien à aller chercher ensemble. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Je suis en fin de contrat, je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs. Pourquoi pas rester ici? J'aimerais aussi découvrir un autre pays avant la fin de ma carrière pour découvrir une culture différente et apprendre une autre langue. Un départ en janvier? Ce n'est pas d'actualité. Personne ne m'a dit qu'il fallait que je parte Le coach a confiance en moins. Si quelqu'un vient me dire que je doive partir, on verra. Je suis concentré sur les six derniers mois. » André Villas-Boas pourra donc compter sur son fidèle soldat jusqu'à la fin de la saison. Avant une possible séparation ? Affaire à suivre...