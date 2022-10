CdM : 1 300 fans britanniques interdits de se rendre au Qatar

Plus de 1 300 fans de football «violents et abusifs» en Angleterre et au Pays de Galles se verront interdire de se rendre à la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre) le mois prochain après une saison défigurée par une vague dramatique de désordre lors des rencontres selon les informations du Guardian. Des mesures entreront en vigueur obligeant ces supporters ayant des antécédents de violence ou de troubles liés au football à rendre leur passeport, les empêchant ainsi de se rendre dans l'État du Golfe ou dans les pays voisins. Tous les supporters anglais et gallois déjà interdits, ainsi que ceux qui «ont déjà causé des problèmes et sont susceptibles de le faire à nouveau» seront empêchés de se rendre dans la région à partir du 10 novembre, soit dix jours avant le début du Mondial jusqu'à une semaine avant Noël. Des données récentes du ministère de l'Intérieur révèlent que des incidents ont été signalés lors de 1 609 des 3 019 matchs disputés au cours de la saison dernière, soit plus de la moitié de tous les matchs.

«Nous ne laisserons pas le comportement d'une minorité de contrevenants ternir ce qui sera un tournoi passionnant. Comme pour tous les événements de cette nature, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités hôtes sur la sécurité des ressortissants britanniques présents et sur la réalisation d'un événement réussi et agréable. La violence, les abus et le désordre ne sont pas tolérés ici, et ce comportement criminel ne sera pas toléré à la Coupe du monde, c'est pourquoi nous adoptons cette approche ferme», a déclaré Suella Braverman, ministre de l'Intérieur britannique. Pour l'édition 2014 au Brésil, environ 2 200 supporters anglais ont reçu des ordonnances d'interdiction et environ 3 200 personnes ont été interdites de se rendre en Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2010.