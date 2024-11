PSG : Luis Enrique ne veut prendre aucun risque avec Achraf Hakimi

Alors qu’il entame sa 4e saison avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi s’impose comme l’un des principaux leaders de la formation de Luis Enrique. Avec 1119 minutes jouées, l’international marocain est le deuxième joueur le plus utilisé depuis le début de cet exercice 2024-2025, derrière Willian Pacho. La répétition des matchs inquiète forcément et agrandit le risque de blessures du Marocain. Surtout qu’il enchaîne également avec les déplacements pour rejoindre la sélection marocaine et que la doublure à un poste est le jeune Yoram Zague (19 ans).

Questionné sur Hakimi en conférence de presse, ce jeudi, Luis Enrique a reconnu qu’il y avait un risque de blessure important pour son joueur, avec l’enchaînement massif de rencontres. « Oui, il y a un risque, ce sont des joueurs internationaux, on essaie de leur donner du repos. Hakimi a cette capacité physique spectaculaire. Prendre en compte le temps joué en équipe nationale, c’était l’un de mes objectifs en tant que sélectionneur, ça l’est aussi en tant que coach », a-t-il avoué à la veille de PSG-Toulouse, en Ligue 1.

