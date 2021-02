CANAL gâte les supporters de l'OM !

3 chocs en 3 journées pour l'OM !

Et CANAL va gâter les supporters de l'OM grâce à une programmation absolument exceptionnelle pour les 3 prochaines journées de Ligue 1 Uber Eats. Attention, c'est du très lourd ! L'OM recevra tout d'abord l'OL pour un Olympico sulfureux ce dimanche 28 février à 21:00. Puis les Marseillais se déplaceront à Lille dès mercredi 3 mars pour affronter les hommes de Christophe Galtier toujours à 21:00. Enfin les Phocéens rattraperont leur match en retard de la 22ème journée avec la réception de Rennes à l'Orange Vélodrome mercredi 10 mars à 19:00.

Les débuts de Jorge Sampaoli ?

Si la qualité de la programmation suffit amplement à convaincre de regarder ces affiches, un autre argument de poids pourrait rendre les prochaines rencontres de Ligue 1 Uber Eats de l'OM encore plus attractives. Comme révélé en exclusivité par Foot Mercato, Jorge Sampaoli devrait devenir dans les prochains jours le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille après avoir officialisé son départ de l'Atletico Mineiro. Un entraîneur réputé pour son style extrêmement offensif, son caractère explosif et qui s'est toujours affirmé comme un disciple d'une idole du peuple marseillais, Marcelo Bielsa. Nul doute que tous les fans de football en France, et de nombreux à travers le monde, auront les yeux rivés sur les prochains matchs de l'OM pour disséquer les premiers pas de Jorge Sampaoli dans cette nouvelle aventure marseillaise.

