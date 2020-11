Nice - Slavia Prague : les compositions officielles

Fortement touché par le Covid-19 et sans la moindre partie officielle disputée depuis le 8 novembre, l'OGC Nice accueille le Slavia Prague ce jeudi, à l'occasion de la 4e journée de Ligue Europa, pour un match crucial dans la course à la qualification.

Privé de Kasper Dolberg et Hassane Kamara (cuisse) notamment, les Aiglons pourront cependant compter sur leur serial buteur dans la compétition : Amine Gouiri. Patrick Vieira aligne d'ailleurs un onze résolument offensif avec Jeff Reine-Adélaïde et Rony Lopes au milieu et un retour à une défense à quatre. En face, le tacticien tchèque du Slavia, Jindrich Trpisovsky, dispose les siens en 4-2-3-1.

Les compositions des équipes :

OGC Nice : Benítez - Atal, Bambu, Nsoki, Lotomba - Lopes, Schneiderlin, Reine-Adélaïde - Gouiri, Maolida, Claude-Maurice.

Slavia Prague : Kolar - Masopust, Zima, Kudela, Boril - Sevcik, Holes - Sima, Lingr , Olayinka - Kuchta.