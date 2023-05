OM : Nuno Tavares peut rapporter 1 M€ à Benfica

Prêté à l’Olympique de Marseille par Arsenal, Nuno Tavares (23 ans) a disputé 29 matches de Ligue 1 avec le club phocéen (23 titularisations). Cependant, le latéral portugais ne fera pas de vieux os sur la Canebière puisqu’il est annoncé de retour chez les Gunners.

En attendant, Benfica pourrait toucher un peu d’argent sur le joueur. O Jogo révèle en effet que Tavares pourrait être appelé en sélection suite au forfait de Nuno Mendes. Et s’il joue, le Marseillais honore sa première sélection. Et dans son contrat avec les Gunners, il est prévu qu’Arsenal paie 1 M€ de plus à Benfica en plus des 8 M€ de son transfert en 2021.

