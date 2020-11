Atlético : João Félix prévient le Barça !

Samedi, l'Atlético de Madrid va recevoir le FC Barcelone pour le compte de la dixième journée de Liga. Avant ce choc cinq étoiles, João Félix (21 ans), qui sera très attendu pour ce rendez-vous, a fait une petite interview publiée sur les réseaux sociaux du club. Il en a profité pour parler du match face aux Blaugranas. «Nous allons arriver bien, motivés, car nous faisons très bien les choses et nous avons de très bons résultats. Nous arriverons très motivés. Ce sont ces matches que nous aimons jouer contre de grandes équipes, contre de grands joueurs et nous sommes prêts à jouer et à en profiter pleinement».

Puis, il en a dit un peu plus sur les Catalans. «Nous connaissons tous Barcelone. Cette équipe aime avoir le ballon et la possession. Elle passe beaucoup de temps avec le ballon, donc c'est sûr que nous devrons courir un peu plus que d'habitude, mais nous allons jouer notre jeu. Nous allons mettre en œuvre notre façon de jouer pour faire un grand match ». Les Culés sont prévenus !