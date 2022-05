FFF : Le Graët et les avocats de Mbappé se sont vus

«Le président (Noël Le Graët) a parlé aussi non, j’ai entendu. On va régler ce problème rapidement, avec intelligence et respect.» En marge de la conférence de presse pour l'annonce de sa prolongation de contrat au Paris SG jusqu'en juin 2025, Kylian Mbappé (23 ans) avait annoncé qu'il souhaitait s'entretenir avec le patron de la Fédération Française de Football pour évoquer la question des droits à l'image des internationaux tricolores, qui avait tant fait jaser lors du rassemblement du mois de mars.

La suite après cette publicité

L'Équipe révèle que les avocats de l'attaquant parisien ont rencontré l'homme fort de la FFF ce mardi. « Il a été entendu que cette convention, élaborée en 2010, nécessite des modifications pour être en phase avec les évolutions du sport et des modes de communication », affirment les conseils du joueur dans un communiqué transmis à l'AFP. Les échanges devraient ainsi se poursuivre pour déboucher sur «une nouvelle version» de ladite convention avant le prochain Mondial au Qatar et que celle-ci devrait ensuite «faire l'objet d'une révision tous les quatre ans».