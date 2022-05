Son changement d'avis, le timing de sa décision, ses demandes au PSG, le droit à l'image : Kylian Mbappé lâche ses vérités

La suite après cette publicité

Il était forcément très attendu. Après avoir brièvement pris la parole samedi soir au moment d’annoncer sa prolongation au public du Parc des Princes et après avoir posté un message sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé se devait de faire face aux médias, plus longuement. Ce fut le cas ce lundi après-midi puisque le Paris Saint-Germain organisait une conférence de presse avec son numéro 7 et son président Nasser Al-Khelaïfi. Au coeur d’un dossier hors normes qui a mis deux mastodontes de la scène européenne à genoux, Mbappé n’a pas manqué toutes les rumeurs incroyables liées à sa prolongation.

Cette rencontre médiatique était donc l’occasion d’en savoir davantage sur toute cette affaire qui a connu un revirement de situation inimaginable en un peu moins d’un an. Un virage à 180 degrés que Mbappé a expliqué. « Tout le monde sait que je voulais partir l’année dernière. J’avais l’intime conviction que c’était la meilleure solution. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y avait un contexte. J’étais libre et français. C’est un pays (la France) dans lequel je veux vivre, vieillir. Quitter mon pays comme ça… Il y a ce côté sentimental, se dire que c’est mon pays. Le club a aussi envie de changer son projet sur le plan sportif. Mon histoire ici n’est pas terminée. J’ai encore de beaux chapitres à écrire ici. »

Mbappé ne veut pas être capitaine

Paris a donc réussi son coup après avoir bluffé la planète football en repoussant les assauts XXL (160 M€, 180 M€) du Real Madrid en 2021. Cependant, si Mbappé a changé d’avis, il a effectivement pris sa décision au tout dernier moment. Un choix qu’il n’a pas communiqué à ses coéquipiers. « J’ai pris ma décision la semaine dernière, je n’ai pas annoncé à mes coéquipiers, le club ne voulait pas. Ils voulaient que ce soit une surprise. J’ai pris la décision d’appeler Florentino Pérez avant de prévenir le PSG. J’ai beaucoup de respect pour lui et son club. Ils ont tout bien fait pour moi. Pour ça, je les remercie. En tant qu’homme respectueux, c’était mon devoir de lui parler directement. Après, on a réussi à terminer les contours du contrat et les joueurs l’ont appris dans le vestiaire (après son annonce au stade). » Une fois les justifications de sa prolongation données, Mbappé a ensuite fait face aux questions concernant ses supposées demandes.

À commencer par une implication plus grande concernant le mercato par exemple. Une rumeur rapidement démentie. « Je reste un joueur de foot. Je suis encré dans un collectif même s’il y a des statuts dans une équipe. Je n’irai pas au-delà de cette fonction. J’aime parler foot, mais je n’irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. » Ensuite, au rayon des responsabilités, le Bondynois a également nié vouloir récupérer le brassard de capitaine porté actuellement par Marquinhos. « J’ai toujours répété que c’était une erreur ce que j’avais dit (lors des trophées UNFP en 2019, ndlr). L’endroit, le timing et la forme. Je pense avoir pris un peu plus de maturité, les responsabilités s’acquièrent sur le terrain. On n’a pas besoin de responsabilité pour s’investir dans un projet. Il y a déjà un capitaine, c’est un joueur important de notre projet, je n’ai pas envie de venir lui couper la tête comme ça. Il mérite son brassard. Ce n’est pas une priorité pour moi. Je n’ai pas besoin d’être capitaine pour montrer l’exemple sur le terrain ».

«Je ne sais pas où je serai dans trois ans»

Puis ce fut au tour de ces fameux droits à l’image. Pour rappel, depuis la friction avec la FFF en mars dernier, ce dossier s’est invité dans les négociations avec Paris et Madrid. Concrètement, Mbappé souhaitait gérer ses droits à 100% alors que la Casa Blanca, par exemple, n’a jamais eu l’habitude de procéder de la sorte. Et là encore, Mbappé a su dégonfler la polémique, annonçant même que son litige avec la FFF allait bientôt se régler. « Ce qui est drôle, c’est qu’avant ce rassemblement en mars, il n’y avait aucun article sur ça. Pour être honnête, on a parlé (avec Paris) des mois de sportif, des heures d’images et des minutes d’argent. Il y a juste eu ce petit quiproquo en sélection qu’on va régler très vite. On a un pays à faire gagner. Question sponsoring, le monde du foot a changé, il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Je demande un regard, j’ai envie de gérer ma carrière comme je l’entends, avec les valeurs que je veux prôner. Je ne veux pas révolutionner le foot, ce n’est pas mon combat. Avant ce mois de mars, il n’y avait rien, et après tout le monde savait. Le président (Le Graët) a parlé aussi non, j’ai entendu. On va régler ce problème rapidement, avec intelligence et respect. »

Enfin, certains journalistes espagnols étaient présents à cette conférence de presse. Et si Mbappé leur a brisé le coeur avec son choix, certains ont vite rebondi en voulant savoir si ce nouveau refus d’aller au Real Madrid lui faisait craindre de voir les portes merengues ne plus jamais s’ouvrir. Et en bon connaisseur du football et surtout du mercato, Mbappé a trouvé les mots qui feront parler. « Dans le football, il y a une vérité : j’ai appris à regarder juste devant moi, pas trop loin. Il y a un an, je ne pensais pas être là devant vous. Je pense avoir pris une décision personnelle. Je suis concentré sur ce nouveau contrat, concentré sur un projet, une nouvelle ère. Je ne sais pas où je serai dans trois ans. » Nul doute que cette dernière phrase fait déjà les Unes de l’autre côté des Pyrénées.