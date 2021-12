Atalanta, LdC : Gian Piero Gasperini a des regrets après la défaite face à Villarreal

N’ayant pas pu avoir en lieu mercredi en raison des chutes de neige à Bergame, la rencontre de Ligue des Champions entre l’Atalanta et Villarreal a finalement été disputée jeudi soir. Les Italiens se sont inclinés 2-3 et sont donc reversés en Ligue Europa, terminant à la troisième place de leur poule. «Le sentiment est que nous sommes sortis dans un tour où nous aurions pu passer», a déclaré Gian Piero Gasperini à l’issue de la rencontre. «Nous avons fait quelques efforts, malheureusement il arrive dans ce type de match de faire un peu trop d'erreurs et de ne pas pouvoir les rattraper. (...) Nous avons encore des regrets parce que nous avons le sentiment que nous pouvions aller de l'avant.»

L’entraîneur bergamasque se projette maintenant sur la suite, c’est-à-dire la Ligue Europa, une compétition qui «quand elle se termine, elle devient très similaire à la Ligue des champions. (...) Ce sera une grande expérience pour nous de retrouver la Ligue Europa et nous la prendrons au mieux de nos capacités. Pour nous, jouer en Europe est une réussite. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de retour de bâton. Je pense que nous sortons plus forts et plus solides, ayant eu le sentiment que nous pouvions passer. À la fin de la journée, nous devons regarder chez nous et essayer de nous améliorer.»