Chelsea annonce 4 départs

Chelsea vient d'officialiser quatre départs. À savoir quatre éléments qui étaient en fin de contrats. Andreas Christensen quitte ainsi le navire. Le défenseur central international danois devrait s'engager avec le FC Barcelone.

Le milieu international anglais Danny Drinkwater quitte lui aussi les Blues après un passage fantomatique. Idem pour Charly Musonda, milieu offensif belge, et Jake Clarke-Salter, défenseur anglais.

Four further players who have made appearances for our men’s first team are on the list of released players submitted to the Premier League. ⤵️