Ligue 1 : Bordeaux surprend Angers

Pris à la gorge d'entrée, Angers a concédé l'ouverture du score sur le premier tir de Bordeaux grâce à Ui-jo Hwang (1-0, 8e). Bis repetita quatre minutes plus tard, sur le deuxième tir cadré des locaux, avec toujours le Sud-Coréen à la manœuvre (2-0, 12e). Et alors que Sabaly a vu son but refusé pour un hors-jeu (31e), Angelo Fulgini a réduit l'écart d'un coup franc imparable aux 20 mètres (2-1, 39e). Bahoken a ensuite bien cru arracher l'égalisation juste avant la pause, du droit à ras de terre puis de la tête, mais Costil s'y est opposé à chaque fois (44e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l'attaquant du SCO a remis ça avec une reprise acrobatique qui s'est écrasée sur le poteau de Costil (48e). Le gardien bordelais s'est à nouveau illustré suite à une percée de Thioub (59e). Bordeaux était alors sous apnée. Costil a notamment sorti du pied un centre d'Ismaël Traoré devant Loïs Diony en fin de match (88e). Mais les locaux ont tenu le choc et signent leur troisième succès de rang, ce qui leur permet de remonter à la septième place du classement de Ligue 1. Angers perd pour la troisième fois de suite et glisse au neuvième rang.

Le classement de la Ligue 1