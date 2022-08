Edf : Didier Deschamps revient sur le cas Giroud

Depuis quelques rassemblements, Didier Deschamps a décidé de se passer d'Olivier Giroud. L'attaquant français qui performe avec l'AC Milan ne semble entrer dans les plans de son sélectionneur qui a décidé de faire confiance à un autre style de joueur. Mais depuis le départ de Giroud, les Bleus ne réussissent pas spécialement mieux.

Interrogé par le Parisien sur la possibilité de voir Giroud au Mondial, DD a été encore flou. «La présence de Giroud ? Je n’ai que des choix cornéliens à faire. Ou du moins, des choix difficiles. Mais quand je décide, après des échanges avec mon staff, je l’assume. Seul m’importe et me guide l’intérêt de l’équipe. Est-ce que j'ai une petite idée ? J’en ai sur beaucoup de sujets (il sourit). Mais on est seulement au mois d’août. J’ignore le fil des événements des prochaines semaines. Je sais que ma liste de septembre sera scrutée. Mais celle pour le Mondial ne sera pas forcément un copier-coller.»