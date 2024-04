LdC, Arsenal : Mikel Arteta se méfie du Bayern Munich

La plus prestigieuse des compétitions européennes revient demain. En effet, avec les quarts de finale de Ligue des Champions, le niveau va encore s’élever avec quatre confrontations entre des équipes redoutables. Sur le papier, la joute entre Arsenal et le Bayern Munich est sûrement l’une des plus équilibrées. Malgré la claire meilleure forme des Gunners, ils n’ont pas l’expérience européenne des Bavarois ces dernières années durant lesquelles les Allemands ont souvent corrigé leurs homologues anglais. Pour toutes ces raisons, Mikel Arteta, le coach londonien, avance avec prudence.

Comme il l’a confié en conférence de presse, le technicien ibérique sait que les pensionnaires de l’Allianz Arena sont capables du meilleur : «nous avons une grande tâche contre l’un des clubs les plus titrés de l’histoire de la Ligue des Champions. Nous avons hâte. Le Bayern est une grande équipe et je suis un grand admirateur de Thomas Tuchel et de la façon dont il prépare ses équipes. J’ai beaucoup appris sur lui. Quand vous analysez le Bayern en profondeur, vous savez que c’est une équipe de premier ordre. Nous devons bien nous préparer et amener notre jeu là où nous voulons. Si nous faisons cela, nous aurons une chance de gagner.»