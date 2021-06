Euro 2020 : les Bleus sont-ils prêts ?

La suite après cette publicité

Qui dit premier test dit forcément premiers enseignements. Alignés dans un 4-3-3, les Bleus n'ont pas eu vraiment beaucoup d'adversité, encore moins après l'exclusion d'un Gallois pour une faute de main dans la surface avant la demi-heure de jeu. Pour autant, on a pu observer quelques choses. Dans le premier acte, le milieu Tolisso-Rabiot-Pogba a quelques fois été dépassé, montrant au passage que Raphaël Varane et Presnel Kimpembe n'étaient pas forcément dans un bon jour, comme un peu fébriles. Ils se sont bien ressaisis en seconde période, notamment Presnel Kimpembe, auteur de quelques tacles salvateurs. Quant à Hugo Lloris, lui, il s'offrait une somptueuse parade seulement à la 65e minute.

Devant, les trois attaquants se sont cherchés, beaucoup et surtout le jeu de l'équipe de France semble s'orienter vers les ailes avec des latéraux très haut sur le terrain et une multitude de centres avec une projection d'au moins un du trident de l'entrejeu pour couper les centres et une qualité de frappes de balles de loin assez intéressante. Mais ce qui était important, c'était aussi de voir que les hommes forts de la Russie sont aussi ceux qui devraient être prépondérants pour la compétition continentale qui va commencer contre l'Allemagne pour les Bleus le 15 juin prochain.

Didier Deschamps, lui, évoquait en conférence de presse, l'adversité rugueuse : «ça vient conclure cette première phase de préparation. Les entraînements c'est une chose et ce qu'on peut discuter c'est une chose, la réalité c'est le terrain. Face à un adversaire dynamique et agressif. Ils ont été réduits à dix ça nous a facilité la tâche. On a eu la maitrise et cette capacité à se concrétiser des occasions. Avec plus de réussites, on aurait eu plus de buts. Avec la répétition, ça devrait s'améliorer. Le talent est là et l'état d'esprit aussi, j'y attache beaucoup d'importance ».

Griezmann et Pogba maîtres du jeu

En effet, si ce match ne doit pas servir de référence, il livre quelques indications. Si N'Golo Kanté, auteur encore d'une saison phénoménale, n'était pas là, mais devrait figurer dans le onze type, Paul Pogba et Antoine Griezmann sont au centre du système proposé par le sélectionneur national, Didier Deschamps. Le mancunien est à la baguette quand il s'agit de proposer de solutions et bon nombre de ballons sont passés par lui, comme s'il était recherché en priorité par ses coéquipiers. Défensivement, aussi, il a effectué un gros boulot, notamment dans le contre-pressing en récupérant de nombreuses fois le cuir.

Concernant Antoine Griezmann, lui semble être le chef d'orchestre. Il a dézoné beaucoup, proposé beaucoup de solutions tout en essayant de distiller de bons ballons à ses coéquipiers quand ils étaient en position de le recevoir. Ces deux hommes, au moins dans la construction du jeu, ont donc une importance considérable et sont probablement les deux gros enseignements de cette première rencontre de préparation.

Enseignement qu'on connaissait déjà, la puissance du banc des Bleus. Ousmane Dembélé est entré en jeu, a accéléré le jeu et surtout a marqué. Kingsley Coman, lui aussi, a apporté énormément de vitesse, ouvrant des brèches dans la 0 galloise. À noter aussi, pour la dernière demi-heure, l'entrée de Jules Koundé, qui fête sa première cape - et sa première passe décisive, au poste de latéral droit en remplacement de Benjamin Pavard. Prochains éléments de réponse contre la Bulgarie, le 8 juin au Stade de France.