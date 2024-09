Vidéo : le 100e but d’Erling Haaland avec Manchester City contre Arsenal

Ce dimanche en fin d’après-midi, Manchester City recevait Arsenal pour LE choc de la saison en Premier League. Alors que les Gunners essayent de reprendre la couronne aux Skyblues depuis plus de deux ans, ces derniers tombent en permanence sur un os. Avec cet affrontement direct ce dimanche, les Londoniens n’avaient pas le droit à l’erreur alors qu’ils comptent déjà deux points de retard sur leurs rivaux.

Problème, la bande à Mikel Arteta allait devoir faire face à un Erling Haaland effrayant depuis le début de saison. Auteur de 9 buts en 4 rencontres de Premier League, le Norvégien s’est chargé d’ouvrir le score dès la 9e minute face à Arsenal. Lancé dans la profondeur après un superbe travail de Savinho, l’attaquant de 24 ans ne s’est pas fait prier pour tromper David Raya d’une frappe du gauche. Son centième but avec Manchester City en seulement 105 matches et déjà son dixième but en cinq rencontres de PL.