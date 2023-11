MHSC : Michel Der Zakarian reconnaît la supériorité du PSG

Présent en conférence de presse après la lourde défaite (0-3) des siens face au Paris Saint-Germain, Michel Der Zakarian a livré un constant sans appel. Si le technicien montpelliérain a souligné la bonne entame de ses joueurs, qui auraient pu ouvrir le score sans un sauvetage miraculeux de Nordi Mukiele, il a surtout reconnu la supériorité du club de la capitale. «La marche était trop haute ? Oui, surtout sur la deuxième mi-temps», a tout d’abord lancé le tacticien de 60 ans avant de détailler.

«En première mi-temps, on a quand même fait une bonne entame, sur les 10/15 premières minutes avant qu’on prenne le but mais après en deuxième mi-temps, c’était très compliqué. Je pense qu’on aurait pu mieux faire dans les trente derniers mètres, surtout techniquement dans nos choix mais après on a joué un adversaire qui était plus fort que nous ce soir, qui nous a dominé dans tous les compartiments. Collectivement, c’était compliqué, très compliqué. Ils avaient une meilleure maitrise que nous, physiquement ils ont été beaucoup plus forts que nous». De son côté, Luis Enrique a pourtant assuré que le MHSC était «la plus belle équipe» qu’il avait vu au Parc des Princes depuis le début de la saison…