Bordeaux : l’immense soulagement de Riera après le réveil d’Alberth Elis

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé la bonne nouvelle hier en début de soirée. En accord avec la famille d’Alberth Elis, ils informaient du réveil progressif de l’attaquant de son coma artificiel, lui qui a été victime d’un grave traumatisme crânien samedi dernier contre Guingamp, nécessitant une opération d’urgence. «Placé dans un coma artificiel protecteur, nous sommes heureux de partager avec vous de premiers signes encourageants : Alberth se réveille et semble récupérer progressivement», écrivait le club. Après cette déclaration publique, c’est Albert Riera, l’entraîneur de l’équipe première, qui a pris la parole en conférence de presse ce matin pour faire part de son soulagement, même s’il convient de rester prudent quant à l’évolution de l’état de santé du joueur de 28 ans.

«J’ai la chance d’être en contact avec ses parents parce qu’ils parlent espagnol et que ce mois-ci ils étaient là pour être avec lui. Je leur ai parlé il y a deux jours, ils m’ont donné beaucoup d’espoir parce qu’il y a avait ce début de réveil. Et là ils ont communiqué même si je crois qu’il faut encore rester prudent car c’était un accident très grave mais on a de l’espoir et un bon espoir. La nouvelle nous a fait du bien à tous et en particulier à l’équipe. (…) J’avais annulé le jour de repos dimanche car j’estimais qu’il fallait qu’on soit ensemble. Dans les mauvais moments le groupe se fait fort et je ne voulais pas donner de jour de repos sans que les joueurs ne sachent rien, révèle l’entraîneur espagnol avant de revenir sur cette semaine éprouvante pour tout le monde. L’entraînement de mardi c’était difficile, ce n’était pas le meilleur état d’esprit. (…) Avec l’espoir mercredi on était beaucoup mieux. Cela nous a un peu enlevé un poids.»