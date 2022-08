MU : une offre de rachat bientôt présentée à la famille Glazer

Michael Knighton, ancien directeur de Manchester United (1989-1992), s'apprête à transmettre une offre de rachat à la famille Glazer, lui qui avait déjà tenté de s'offrir le club mancunien dans les années 1980. « Nous travaillons actuellement sur le document d'offre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une offre hostile - cela signifie simplement que le club n'est pas officiellement à vendre. Mais mon intention est de présenter aux propriétaires une offre légitime, puissante et commerciale pour dire : "Vous n'avez plus de route, il est temps de partir, car votre temps est écoulé" » a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Une arrivée qui soulagerait grandement les supporters des Red Devils, qui n'ont de cesse de réclamer le départ de leurs propriétaires américains depuis de nombreux mois. « Tout le monde sait que nous avons besoin d'un nouveau propriétaire pour ce club de football, et c'est mon but et mon objectif. Je fais de bons progrès, je continue à parler aux gens, j'ai de bonnes promesses et de bonnes finances » a également expliqué Knighton.