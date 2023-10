Le FC Barcelone explique pourquoi il va snober Lionel Messi

La suite après cette publicité

L’absence prolongée de Lionel Messi a fait mal à l’Inter Miami. Avant-dernier de la Conférence Est, le club floridien a quasiment dit adieu aux playoffs. Un coup dur pour la formation de David Beckham, car en Major League Soccer, les équipes éliminées passent plusieurs mois sans jouer. La date de reprise de la saison 2024 n’est pas encore connue, mais Miami ne rejouera plus avant février-mars, une fois que l’Inter aura disputé ses deux dernières rencontres de la saison (les deux face à Charlotte).

En MLS, une règle autorise toutefois les clubs nord-américains à prêter leurs joueurs durant cette période d’inactivité. c’est ainsi, par exemple, que Thierry Henry (qui évoluait aux New York Red Bull) et David Beckham (qui jouait au Los Angeles Galaxy) ont pu débarquer à Arsenal et à l’AC Milan le temps de quelques mois. Les médias aimeraient donc savoir si Lionel Messi en fera de même. L’Argentin a déjà été annoncé en prêt au FC Barcelone ainsi qu’en Arabie saoudite. Aucun retour de son clan n’a pas fait concernant l’option saoudienne, en revanche, le Barça semble avoir écarté l’idée de faire revenir Messi.

À lire

L’Arabie saoudite veut aussi se faire prêter Lionel Messi !

Le Barça a d’autres chats à fouetter

Une nouvelle qui peut étonner à première vue, quand on sait que les Blaugranas avaient essayé de l’attirer dans leurs filets au moment du divorce entre la Pulga et le PSG. Cependant, une source du club catalan a expliqué la raison du refus barcelonais dans les colonnes d’Infobae. Les Culers ont bien pensé à un prêt, mais ils se sont rapidement ravisés.

La suite après cette publicité

« Barcelone a commencé à réfléchir à un éventuel prêt de Messi à l’Inter Miami mais cela ne semble pas facile pour deux raisons : le calendrier, qui finit par réduire de nombreuses possibilités, et l’aspect économique, parce qu’il y a d’autres priorités et qu’il n’était pas possible de prévoir que Leo aurait une si longue pause sans jouer. Aujourd’hui, nous avons d’autres fronts à fermer. Cette grande illusion qui n’a pas pu se concrétiser, nous l’avons eue cet été. Messi a choisi d’aller aux États-Unis et maintenant cela semble très compliqué. D’un autre côté, nous aimerions un match d’hommage, qu’il mérite depuis longtemps. » Le message est passé.