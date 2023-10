L’Arabie saoudite veut aussi se faire prêter Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Alors que des récentes rumeurs annonçaient un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, Sport indique, ce lundi, que l’Arabie saoudite suivrait également de près la situation du champion du monde argentin. Selon les dernières informations du quotidien espagnol, la figure centrale du dernier mercato estival espère ainsi se faire prêter la Pulga pour une durée de six mois.

Interrogé sur un possible retour de l’ancien Parisien en Catalogne, Tata Martino, le coach de l’Inter Miami, avait apporté une drôle de réponse. «Messi à Barcelone ? Ça va être pour se promener, non ? Cela me surprend, je n’en sais rien. Si vous me dites qu’il va à Barcelone en vacances, je dirais oui, c’est probable, mais je n’en suis même pas sûr.» Pour rappel, la franchise floridienne n’est pas parvenue à se qualifier pour les playoffs et Messi aura donc un peu plus de trois mois et demi de coupure avant la reprise de la nouvelle saison régulière en février prochain…