Nantes s’offre deux recrues brésiliennes

En marge de la reprise de la Ligue 1 et du choc face au Toulouse FC, son bourreau en finale de Coupe de France lors de l’exercice précédent, le FC Nantes se renforce ! En effet, les Canaris viennent d’enregistrer les arrivées de deux Brésiliens : Marquinhos et Douglas Augusto. Présents depuis vendredi dans l’ouest de la France, les deux joueurs ont passé leurs tests médicaux avec succès et de ce fait, ont participé à l’entraînement ce samedi matin en compagnie de leurs coéquipiers.

La suite après cette publicité

Acheté 3,5 M€ par Arsenal mais compte tenu de la rude concurrence dans le secteur défensif du côté de Londres, Marquinhos rejoint le club français sous la forme d’un prêt afin d’acquérir du temps de jeu. De son côté, Douglas Augusto, transfuge du Paok Salonique, s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le pensionnaire de Ligue 1. Les deux hommes pourraient même débuter face aux Violets pour la première des Nantais dans ce championnat de France 2023-2024, ce dimanche.