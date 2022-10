Le nouveau record de Cristiano Ronaldo enflamme l'Europe, l'Espagne lance déjà le Clásico

La suite après cette publicité

«CR700»

Un homme fait les gros titres ce matin en Angleterre : Cristiano Ronaldo. Le Portugais a une nouvelle fois brisé un énorme record pendant le match opposant Manchester United et Everton à Goodison Park ce dimanche (2-1). CR7 a profité de la malheureuse blessure d'Anthony Martial pour sortir du banc face aux Toffees à la 28e minute. Quelques minutes plus tard, bien lancé dans la profondeur par Casemiro, CR7 a donné l'avantage aux Red Devils juste avant la pause. Il a passé la barre symbolique des 700 buts en club en carrière, un chiffre immense. C’est «le plus grand» pour le Daily Mail. Le journal A Bola le met aussi en avant ce matin, les journalistes portugais rendent hommage à la star qui a commencé à ouvrir son compteur au pays, avec le Sporting. En Italie aussi, sa performance est saluée, il va «relancer la machine» pour le Corriere Dello Sport. Comme le rappelle L’Équipe ce matin, le quintuple ballon d’or n’avait pas trouvé le chemin des filets en championnat depuis mai, contre Brentford.

Un Clásico enflammé

Dans le cadre de la huitième journée de la Liga, le FC Barcelone s'est défait, d'une courte tête, du Celta de Vigo 1-0. Une victoire qui permet aux hommes de Xavi de reprendre la tête du championnat, grâce à une meilleure différence de buts, devant le Real. Une situation qui plaît énormément au quotidien catalan Sport qui titre «les leaders du Clásico». Enfin, Mundo Deportivo rappelle tout de même que cette victoire relève du «miracle», car le Celta aurait pu revenir au score à de nombreuses reprises. «AS», média pro madrilène, met tout de même en avant le buteur barcelonais du soir, Pedri. Mais attention, les journalistes madrilènes se sont permis de glisser un petit tacle, histoire de bien lancer le Clasico qui aura lieu le week-end prochain. Pour AS, ce qu’a fait le Barça, c’est «vraiment le minimum», sûrement pas assez pour gagner contre le Real. Surtout que les Merengues chassent un record vieux de 94 ans. À cette époque, les joueurs de José Quirante sont restés invaincus 16 matches de suite, toutes compétitions confondues, actuellement les joueurs d’Ancelotti n’ont plus perdu depuis 12 rencontres.

La polémique Pivotgang

En Italie, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur la nouvelle victoire du Napoli. Les Partenopei ont encore une fois fait un carton, cette fois ils ont battu 4-1 Cremonese. Ce succès permet à Naples de prendre un peu plus de distance avec ses concurrents en haut du classement, ils sont toujours leaders de Serie A. On les retrouve aussi sur la première page de La Gazzetta Dello Sport, mais le journal au papier rose a consacré ses pages principales à l’AC Milan. Pour les journalistes italiens, «Stefano Pioli a révolutionné le club depuis sa nomination il y a trois ans.» Théo Hernandez, Tonali et Leao, ce sont «ses chefs-d'œuvre.» Le média est sûr qu’il va continuer à emmener les Rossoneri vers de nouveau succès.