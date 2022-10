Premier League : Manchester United renverse Everton et retrouve le sourire

Après l'humiliation subie face au voisin et rival Manchester City (6-3) la semaine dernière, les Red Devils avaient commencé leur rédemption avec une victoire sans la manière face à l'Omonia Nicosie en Ligue Europa (3-2). Une bien maigre satisfaction qui ne permettait pas aux joueurs d'Erik Ten Hag de faire taire complètement les critiques. Le déplacement à Everton, comptant pour la 10ème journée de Premier League, avait donc une importance toute particulière dans ce début de saison (très) compliqué des Mancuniens. Avant le coup d'envoi, Anthony Martial était préféré à Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque de Manchester United mais une blessure du Français en début de rencontre obligeait l'entraineur des Red Devils à changer ses plans (29e).

Avant cela, les Toffees avaient ouvert le score dès les premières minutes de la partie par l'intermédiaire d'Alex Iwobi. Après une bonne récupération d'Idrissa Gueye sur Casemiro dans le camp des Mancuniens, Demarai Gray trouvait l'ancien joueur d'Arsenal devant la surface adverse. Ce dernier décochait alors une frappe enroulée splendide qui terminait son chemin dans les cages de David De Gea (5e, 1-0). Alors que Cristiano Ronaldo n'avait pas encore foulé la pelouse, Manchester United égalisait grâce à leur recrue estivale, Antony. A la suite d'une perte de balle de l'ancien parisien d'Everton, Anthony Martial servait l'ex joueur de l'Ajax en profondeur qui pouvait ajuster Jordan Pickford (15e, 1-1). Les Mancuniens prenaient alors le jeu à leur compte mais le gardien des Toffees se montrait le plus fort face à Eriksen (20e) puis Anthony Martial (22e).

Cristiano Ronaldo permet à Manchester United de repartir avec les trois points

Dans la foulée de la sortie de l'international tricolore, Bruno Fernandes pensait donner l'avantage à son équipe mais son but était finalement annulé pour une position de hors-jeu de son coéquipier portugais tout juste entré sur la pelouse (37e). Juste avant la pause, Casemiro catapultait le cuir à côté des cages adverses alors qu'il était à la réception d'un amour de centre du numéro 8 mancunien (42e). Finalement, la lumière venait du nouvel entrant. Le Portugais profitait d'une belle passe du milieu de terrain brésilien pour entrer dans la surface et ajuster Jordan Pickford (44e,2-1). En plus de s'offrir un grand bol d'air et de confiance avec cette réalisation, le quintuple ballon d'Or atteignait la barre symbolique des 700 buts en club, 20 ans et deux jours après sa première banderille avec le Sporting Portugal.

Au retour des vestiaires, les Red Devils revenaient avec la même détermination sur la pelouse et les bonnes intentions du début de match des joueurs de Frank Lampard s'estompaient encore un petit peu plus à cause notamment du pressing intense des Mancuniens. Malgré quelques tentatives, à mettre au crédit d'Everton, qui manquaient cruellement de précision dans le dernier geste voire l'avant dernier geste pour inquiéter l'arrière garde adverse. A l'heure de jeu, Lisandro Martinez était trop court pour reprendre de la tête un coup franc de Christian Eriksen qui terminait sa course dans les gants du portier anglais (64e). Une petite dizaine de minutes avant le coup de sifflet final, Marcus Rashford pensait sceller la victoire des siens mais son but était finalement annulé pour une main de l'attaquant anglais (81e). Everton pouvait alors encore croire à l'égalisation mais David De Gea se montrait intraitable dans les airs pour devancer Amadou Onana (90e+1). La succession de corner dans le temps additionnel en faveur des locaux ne donnait rien et Manchester United pouvait alors fêter cette victoire précieuse. Avec ce succès, Manchester United remonte à la 5ème place du classement de Premier League tandis qu'Everton reste bloqué dans le ventre mou du championnat anglais, à la 12ème place.