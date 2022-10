Ligue Europa : l'AS Monaco s'impose face à Trabzonspor, Manchester United se relance à Nicosie, la Real Sociedad confirme à Tiraspol

Après la Ligue des champions, c'est la Ligue Europa qui reprenait ses droits dans ce milieu de semaine après la trêve internationale. Huit rencontres étaient au programme pour la première vague de la 3e journée de la C3, avec à l'affiche Manchester United qui se déplaçait chez l'Omonia Nicosie, avec Cristiano Ronaldo titulaire. Côté clubs français, l'AS Monaco, quant à elle, recevait Trabzonspor, pour poursuivre l'invincibilité tricolore (après le nul du PSG et la victoire de l'OM) avant le Stade Rennais, hôte du Dynamo Kiev, et le FC Nantes, sur la pelouse de Fribourg, tous deux à 21 heures.

On débute ce tour d'Europe avec les Red Devils, obligés de se réveiller après la claque reçue face à son rival de toujours, Manchester City (6-3). Les Mancuniens s'imposaient finalement en terres chypriotes dans un match plutôt prolifique. L'attaquant anglais Marcus Rashford s'était montré décisif dans ce match avec un doublé en seconde période, assorti d'une passe décisive. Et si les locaux étaient revenus dans le dernier quart d'heure, MU s'adjuge son deuxième succès dans ce groupe E, et reste deuxième derrière la Real Sociedad.

Monaco déroule, la Real confirme

Direction le stade Louis-II où l'AS Monaco accueillait Trabzonspor, champion de Turquie en titre, dans le cadre de la poule H. Ces derniers étaient réduits à 10 après l'expulsion de Mario Gomez, auteur d'un vilain geste sur Mohamed Camara (11e). Wissam Ben Yedder en profitait pour d'abord ouvrir le score dans la foulée du carton rouge, bien trouvé dans la surface par Breel Embolo. L'international tricolore doublait la mise sur penalty avant la pause, suivi d'Axel Disasi en seconde période de la tête.

La réduction de l'entrant Anastasios Bakasetas ne changeait rien au sort de la rencontre : l'ASM gagne pour la 5e fois en 6 matches et reste au contact de Ferencaros, giflé chez l'Etoile Rouge de Belgrade. Enfin, la Real Sociedad faisait carton plein dans la poule E. Tout se jouait dans le second acte par l'intermédiaire de David Silva et Aritz Elustondo. Les Basques enchaînent un troisième succès de rang toutes compétitions confondues.

Les résultats complets du multiplex

ER Belgrade 4-1 Ferencvaros : Kanga (sp 27e, 60e), Mitrovic (35e), Katai (50e) / Zachariassen (71e)

HJK 1-1 Ludogorets : Hetemaj (55e) / Tissera (10e)

Malmö 0-1 (en cours) Union Berlin : Becker (68e)

AS Monaco 3-1 Trabzonspor : Ben Yedder (14e, sp 45+2e), Disasi (55e) / Bakasetas (72e)

Omonia 1-3 Manchester United : Ansarifard (34e), Papagiotou (85e) / Rashford (53e), Martial (63e)

Sheriff Tiraspol 0-2 Real Sociedad : Silva (53e) / Elustondo (62e)

Sturm Graz 0-0 Lazio

Zurich 0-5 PSV Eindhoven : Vertessen (10e, 15e), Gakpo (21e, 58e), Simons (35e)