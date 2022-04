Le PSG a trouvé preneur pour Leandro Paredes !

La suite après cette publicité

Voilà enfin un club prêt à transférer un indésirable du PSG. Si Leonardo est reconnu pour réussir à faire venir des joueurs de tout premier plan (Sergio Ramos, Messi, Donnarumma), il l'est moins quand il s'agit de vendre et de dégraisser. C'est même souvent le problème du club de la capitale depuis l'arrivée de QSI. À force de payer à coup de millions et de salaires mirobolants, les joueurs n'ont plus très envie de partir et préfèrent toucher des émoluments conséquents, quitte à s'asseoir sur leur temps de jeu.

Pour Leandro Paredes, il ne s'agit pas vraiment d'un manque de présence sur le terrain. Au fur et à mesure de son aventure à Paris, il est plutôt parvenu à grimper dans la hiérarchie, devenant même pour certains supporters le "garde du corps" de Neymar. Cette saison, et malgré quelques blessures, il a tout de même démarré 10 des 15 rencontres de championnat auxquelles il a participé. L'Argentin possède surtout une valeur marchande non-négligeable, lui qui avait été recruté 40 M€ à l'hiver 2019.

Paredes accepte de rejoindre l'Inter

Le PSG a besoin d'argent et il semblerait qu'une porte de sortie soit toute trouvée pour le milieu de terrain de 27 ans. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter va revenir à la charge faisant de l'ancien du Zenit et de la Roma un objectif. Déjà intéressé par le passé par les services du joueur, le club italien possède cette fois un sérieux argument : l'échéance contractuelle de Paredes. Le joueur n'aura en effet plus qu'un an de contrat cet été, plaçant le PSG en position de faiblesse.

D'après le quotidien au papier rose, le transfert est en très bonne voie. L'international (44 sélections, 4 buts) a même déjà donné son accord pour discuter avec les Nerazzurri. Les négociations devraient démarrer autour d'un contrat de 4 ans assorti à un salaire annuel de 5 M€ grâce au fameux decreto crescita qui avantage fiscalement les joueurs ayant évolué pendant au moins deux ans en dehors d'Italie. Reste à s'entendre avec le PSG mais la bonne relation entre les deux directions facilite les choses. Le PSG serait prêt à accepter une offre de 15 M€.