PSG : l'Inter Milan fonce encore sur Leandro Paredes

Le mercato du Paris Saint-Germain s'annonce plutôt calme. Lors de sa conférence de présentation, Mauricio Pochettino a avoué avoir discuté mercato avec Leonardo, mais tout porte à croire qu'il s'agira avant tout d'un mercato d'opportunités, et les potentielles arrivées seront des bons coups, probablement en prêt, plutôt que des investissements colossaux. On parle notamment de Dele Alli, le joueur de Tottenham, et de Christian Eriksen, de l'Inter, deux éléments que l'Argentin a eu sous ses ordres à Tottenham.

Et au niveau des départs alors ? Cinq joueurs sont candidats à quitter le club de la capitale cet hiver, ou du moins, ne seront pas retenus en cas d'offre jugée intéressante. Parmi eux, Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin a toujours une belle cote en Italie, où son passage à la Roma n'était pas passé inaperçu. Et de l'autre côté des Alpes, son nom est encore évoqué ce samedi.

L'objectif numéro 1 de Conte

Ainsi, pour la Gazzetta dello Sport, c'est très clair : Leandro Paredes est la priorité d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter. Le tacticien italien n'a d'yeux que pour le joueur du Paris Saint-Germain, présenté comme le coup de boost dont a besoin l'écurie lombarde dans cette course pour le titre en Serie A.

Si le média n'évoque pas les exigences financières du Paris Saint-Germain - l'Equipe évoquait un montant situé entre 20 et 30 millions d'euros il y a quelques semaines - tout va dépendre de l'avenir d'un autre joueur : Christian Eriksen. Condition impérative pour que Paredes débarque à Milan : il faudra d'abord se débarrasser du Danois, alors qu'un échange entre les deux hommes a souvent été évoqué chez nos amis italiens...