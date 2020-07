Norwich réclame une fortune pour Ben Godfrey

Le marché des transferts se poursuit en ce moment et comme à leur habitude, la Premier Leaugue et ses équipes semblent toujours prêtes à faire des folies. Parmi elles, Norwich. Selon SkySports, les Canaries de Daniel Farke aimeraient tirer profit de la potentielle vente de certaines de ses pépites cet été. Le plus demandé de tous serait le défenseur central anglais Ben Godfrey auteur de 26 matchs en Premier League cette saison.

D’après le média britannique, les clubs allemands du Borussia Dortmund et du RB Leipzig auraient jeté leur dévolu sur l’international anglais U21, mais le club n’acceptera aucune offre inférieure à environ 55 M€. Le défenseur central sous contrat jusqu’en 2023 devrait attiser les convoitises pendant encore quelques semaines même si la somme réclamée par les dirigeants de Norwich semble dérisoire et effrayante pour les clubs intéressés. En Premier League, Arsenal, Tottenham et Liverpool se seraient également renseignés.