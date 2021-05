Les maillots du groupe E de l'Euro 2020

Reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va prendre place du 11 juin au 11 juillet. L'occasion pour nous de vous présenter les maillots des 24 équipes engagées. Après les quatre premiers groupes, on poursuit avec le Groupe E composé de l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie.

Les maillots de l'Espagne

Les hommes de Luis Enrique, ex-entraîneur du Barça, arrivent à l'Euro en confiance puisqu'ils n'ont pas perdu le moindre match depuis la défaite face à la Russie à la Coupe du monde 2018. La Roja en a même profité pour infliger un 6-0 à la Mannschaft en Ligue des Nations. Le retour en grâce de la domination de la Roja ? Sergio Ramos savourera sûrement un nouveau titre de Champion d’Europe alors qu'il s'agit possiblement de son dernier Euro.

Domicile

Adidas a souhaité recréer une version moderne du drapeau espagnol. Trois lignes divisent le maillot en 6 parties et plusieurs nuances de rouges. Les traditionnelles touches de jaunes se retrouvent sur le logo et les trois bandes adidas au niveau des épaules mais aussi au niveau du blason et sur l’étoile de champion du monde glanée en 2010. Le col rétro rappelle des bons souvenirs des années 1990. Empreint d’histoire, ce maillot rend hommage au 100ème anniversaire du premier maillot de la Fédération espagnole et son lion créés lors des Jeux Olympiques d’Anvers en 1920.

Extérieur

Le maillot extérieur se veut plus sobre que la tunique rouge. L’Espagne devrait porter un ensemble blanc avec des taches de peinture grises donnant à nouveau un effet artistique. On retrouve du rouge sur le logo adidas, l'emblème de la fédération de football espagnol, mais également sur le bord des manches où une fine bande jaune s'est glissée pour former le drapeau espagnol. On retrouve également une touche de gris sur les trois bandes de la marque allemande au niveau des épaules.

Les maillots de la Suède

La Suède pourrait être l’une des surprises de cet Euro 2020. Le mélange de joueurs expérimentés comme Emil Forsberg et de jeunes talents comme le joueur de la Juventus Dejan Kulusevski pourrait créer des étincelles. Ajoutez à cela le retour de Zlatan Ibrahimovic et tout devient possible dans un groupe homogène.

Domicile

Pour une fois, adidas a choisi la simplicité pour le maillot domicile des Suédois. L’équipementier a conservé la traditionnelle couleur jaune en ajoutant un col retro bleu utilisé dans les années 80-90. Cette touche de bleu, on la retrouve sur le fanion de la fédération, le logo et les bandes adidas mais aussi sur le bas des manches où l'on retrouve également une touche de noir.

Extérieur

Hormis l’absence du noir, le maillot extérieur garde la même combinaison jaune-bleu. Les rayures verticales jaunes sont apposées sur le fond bleu marine. Le jaune complète les détails de la tunique, on le retrouve notamment au niveau du col et sur le bas des manches. Au dos du maillot et plus précisément au niveau du cou, on retrouve l’inscription « Sverige » (Suède en français).

Les maillots de la Pologne

Avec Robert Lewandowski qui marche sur l'eau et n'en finit plus de marquer, la Pologne peut prétendre aux huitièmes de finale bien que la tâche s’annonce ardue avec des adversaires comme la Suède ou la Slovaquie qui feront tout pour décrocher leur ticket pour les phases finales. Le rêve est permis pour « aigles blancs » qui tenteront de faire aussi bien qu'en 2016 où ils avaient atteint les quarts de finale.

Domicile

Pour le maillot home polonais, on retrouve un design minimaliste. Avec une majorité de blanc, la tunique arbore également du rouge sur le col en polo, le bas des manches et le logo Nike. Nul doute que le blason de l’aigle au milieu de maillot donnera un supplément d’âme à cette équipe.

Extérieur

On prend les deux mêmes couleurs et on recommence. Le rouge prend cette fois-ci le dessus sur le blanc qui figure sur les finitions. Le col retrouve sa forme normale en V.

Les maillots de la Slovaquie

L’équipe slovaque vieillissante arrivera sur la pointe des pieds dans cet Euro 2020. L’ex napolitain Marek Hamsik et l’Interiste Milan Skriniar seront les principaux dangers de cette sélection. Les Slovaques tenteront de réitérer leur performance du dernier championnat d'Europe où ils avaient atteint les huitièmes de finale mais la tâche s'annonce compliquée dans un groupe où aucun point ne sera donné.

Domicile

Le maillot domicile de Nike au design montagneux pourrait leur faire gravir les échelons dans cette compétition. Le bleu marine se marie à merveille avec le bleu plus clair, donnant un effet camouflage. Le blason slovaque à la double croix d’argent, ainsi que celui de la Fédération slovaque de Football décorent la tunique alors que le logo Nike se présente en blanc.

Extérieur

Le maillot extérieur est plus sobre avec un fond blanc. On retrouve une touche de bleu au niveau du cou, des bandes en zigzag qui se trouvent sur les côtés ainsi que sur le logo Nike. Un short blanc avec une touche de bleu et des chaussettes blanches viennent compléter la tenue.

Les hostilités débuteront le 14 juin dans le groupe E avec deux matchs qui pourraient déjà définir le sort de certaines nations. La Pologne défiera la Slovaquie alors que Zlatan Ibrahimovic et sa bande tenteront de renverser la Roja.