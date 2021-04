Les maillots du Groupe B de l'Euro 2020

Reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va prendre place du 11 juin au 11 juillet. L'occasion pour nous de vous présenter les maillots des 24 équipes engagées. Après le groupe A, on poursuit avec le Groupe B composé de la Belgique, du Danemark, de la Russie et de la Finlande.

Les maillots de la Belgique

Première nation mondiale au classement FIFA, la Belgique sera particulièrement attendue. Dépourvue de titre jusque-là, la génération dorée belge menée par Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ou encore Eden Hazard va tenter de soulever sa première coupe continentale en juillet. Comme lors leurs deux précédentes compétitions, les Diables Rouges sont équipés par adidas.

Domicile

Affilié aux Diables rouges jusqu’en 2026, adidas a concocté un maillot brodé d’un nouvel écusson pour fêter les 125 ans de la Fédération belge en 2020. Le maillot conserve sa prédominance rouge mais son côté artistique retient l’attention. Des bandes rouges et noires en diagonale forment le grand B de Belgique au centre du maillot. On peut observer des touches jaunâtres sur le logo adidas, le nouveau blason et une partie du col et des manches.

Extérieur

Le maillot extérieur belge propose un design assez simple avec un effet coup de pinceau en fond. La tunique est couverte de blanc cassé tandis que les tâches en fond sont grises. On peut apercevoir deux bandes noires et rouges sur le bord des manches tandis que les trois bandes adidas sur les épaules sont teintées de rouge.

Les maillots de la Russie

Également équipée par adidas, la Russie qui reste sur une Coupe du monde 2018 réussie tentera d'atteindre le dernière carré de l'Euro comme en 2008. Une tâche qui s'annonce tout de même ardue.

Domicile

Pour le maillot domicile de la Russie, adidas a fait dans la simplicité. Sur un fond rouge, la tunique comporte tout de même un graphisme original, avec ces tâches de peinture en fond, et un col en V blanc élégant. L’aigle à deux têtes est bien entendu présent sur l’écusson russe. Le drapeau tricolore russe est représenté sur les manches rouges, bleues et blanches.

Extérieur

Encore plus simple et épurée, cette deuxième tenue de la Russie propose deux grandes bandes horizontales, l'un rouge et l'autre bleue, pour recréer le drapeau de la Russie grâce au fond blanc du maillot. Un col V et la présence des trois bandes rouges juste sur le haut des épaules complètent ce maillot extérieur.

Les maillots du Danemark

Quasiment 30 ans après le plus bel exploit de son histoire, le Danemark va tenter de marquer les esprits lors de cet Euro 2020 décalé en 2021. Les partenaires de Christian Eriksen sont équipés par Hummel, qui a tardé avant de dévoiler les maillots qu'ils porteront durant la compétition.

Domicile

D'apparence simple, le maillot domicile du Danemark est beaucoup plus original qu'il n'y paraît. S'il reprend les codes originaux des maillots Hummel avec la présence chevrons rouges sur les épaules sur un fond blanc, on peut voir des sortes de rayures plus ou moins grandes sur la partie principale rouge. Ces rayures représentent en réalité les ondes sonores enregistrées dans le Parken Stadium de Copenhague lors d'un match du Danemark. Il s'agit d'une façon d'honorer les supporters danois sur la nouvelle tunique de la sélection nationale.

Extérieur

L'inspiration est la même pour le maillot extérieur sauf que les ondes sonores sont horizontales et plus massives. Pour les faire ressortir subtilement, ces ondes sont grises sur le fond blanc du maillot. À noter la présence des chevrons rouges sur les épaules et de deux fines bandelettes bleues.

Les maillots de la Finlande

Pour sa première participation à l'Euro, la Finlande tentera de ne pas faire un zéro pointé. Malgré son manque d'expérience dans la compétition, la Finlande est tout de même accompagné par un gros équipementier: Nike.

Domicile

Nike a décidé de faire au plus simple en reprenant les couleurs du drapeau finlandais. On retrouve la fameuse croix scandinave sur un fond blanc. La bande verticale reste bleu foncé tandis que le bas de la bande horizontale se décline en bleu clair.

Extérieur

Le maillot away mélange également les nuances de bleu et le blanc ne figure que sur l’écusson des Hibous Grands-Ducs. Le bleu foncé orne l’ensemble de la tunique tandis que du bleu plus clair habille la partie supérieure des manches ainsi que les flancs du maillot. On apprécie aussi le col à boutons style polo.