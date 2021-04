Les maillots du Groupe A de l'Euro 2020

Reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va prendre place du 11 juin au 11 juillet. L'occasion pour nous de vous présenter les maillots des 24 équipes engagées. On commence avec les maillots des nations du groupe A, composé de l'Italie, le Pays de Galles, la Suisse et la Turquie.

Les maillots de l'Italie

L’Italie fait figure de favori dans ce groupe A et les coéquipiers de Marco Verratti souhaiteront ajouter un deuxième titre de champion d’Europe au palmarès de leur nation, après l’édition victorieuse de 1968. La Nazionale fait partie des quatre sélections de ce championnat d'Europe habillées par Puma.

Domicile

Fidèle à la couleur traditionnelle bleue, Puma a confectionné un maillot domicile empreint d’une touche d’histoire. Cette tunique arbore un graphisme qui modernise des motifs de la Renaissance représentant « la beauté universelle née en Italie, une beauté qui a marqué durablement l'esthétisme, les modes de vie, partout sur la planète, avec une créativité imprévisible » explique David Bremond, Directeur Produits de la Catégorie Teamsports de la marque au lion bondissant. Le col bleu marine ainsi que le logo doré Puma incarnent la classe de la Squadra Azzurra.

Extérieur

Le maillot extérieur reprend les mêmes codes en termes de graphisme, mais cette fois, le maillot est blanc et n’affiche pas un col en forme de polo. Les motifs architecturaux de la Renaissance se différencient de ceux présents sur le maillot principal.

Third

Ce maillot vert, « Maglia Verde » replonge les Italiens en 1954. Lors d’un match amical contre l’Argentine, la Squadra Azzura portait un unique maillot vert, qui leur a réussi car ils l’ont emporté 2-0. Modernisée, la tunique porte un mélange de vert foncé et de bleu marine avec une nouvelle fois des motifs de la Renaissance.

Les maillots du Pays de Galles

Les Gallois s’invitent dans la lutte acharnée pour la deuxième ou troisième place du groupe, aux côtés des Suisses et des Turcs, afin d’espérer un ticket pour les huitièmes de finales. Les joueurs coachés par la légende Ryan Giggs pourront s’appuyer sur leur parcours à l’Euro 2016 où ils s’étaient hissés jusqu’en demi-finale, avec le même statut d’outsider. Les tenues galloises ont été conçues par adidas.

Domicile

Comme on pouvait s’y attendre de la part d’adidas, le rouge orne le maillot principal des Dragons avec des teintes de jaune. Un clin d’œil à la bannière du dernier gallois nommé Prince de Galles au début du 15e siècle, Owain Glyndŵr. Au niveau des manches, le blanc et le orange donnent l’impression d’un brassard de capitaine, qui pourrait être attribué au milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey.

Extérieur

Pour le maillot extérieur, le jaune et le vert sont de sortie. Il faut remonter à 2010 pour retrouver la dernière utilisation de ce mix original. On peut deviner un design style cartographie, représentant peut-être les territoires gallois alors que le kit est complété par un short vert et des chaussettes jaunes.

Les maillots de la Suisse

Sponsorisé par Puma depuis 1998, la Suisse compte bien faire bonne figure lors de cette compétition. L’Euro est l’occasion parfaite d’allier ses jeunes talents avec ses cadres expérimentés pour la 16e nation au classement FIFA.

Domicile

Le maillot des Helvètes est sobre et classique. Un design épuré avec des bandes horizontales noires sur un fond rouge. Sur le col et les épaules, la couleur bordeaux fait son apparition.

Extérieur

Le maillot away combine originalité et identité du pays. La tunique blanche s’est inspirée des massifs montagneux qu’abrite la Suisse et des quatre langues officielles, le français, l’allemand, l’italien et le rhéto-roman. Ainsi quatre triangles rose, vert, violet et bordeaux, formés par des petites croix suisses, s’entrecroisent. Le latéral gauche bordelais Loris Benito appréciera la reprise de la couleur bordeaux sur le haut du col.

Les maillots de la Turquie

Avec le statut d’outsider, la Turquie pourrait créer la surprise dans cette compétition. Oscillant entre spectacle et inconstance, cette équipe aura à cœur d’imiter les anciens de 2008, demi-finalistes de la compétition continentale européenne. Les maillots des partenaires de Burak Yilmaz ont été conçus par Nike et comportent l’inscription « Türkiyem » à l'intérieur du col. Cette expression se traduit littéralement par « Ma Turquie » et rappelle le fort sentiment de fierté du peuple turc.

Domicile

Le maillot home reprend les couleurs du drapeau du pays, le rouge et le blanc. Dans une bande horizontale rouge au centre de la tunique, l’emblème national du croissant et de l’étoile sont mis en valeur en blanc. Le rouge est également présent sur le col, l’extrémité des manches et le logo Nike.

Extérieur

Pour le maillot extérieur, le design global reste le même. Néanmoins un rouge foncé remplace le blanc, et un rouge plus clair peint les mêmes contours que le rouge utilisé sur le maillot domicile.

Les hostilités démarreront le 11 juin au Stadio Olimpico de Rome où les Italiens recevront les Turcs alors que les Gallois défieront les Suisses le lendemain au stade olympique de Bakou.