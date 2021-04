Les maillots du groupe D de l'Euro 2020

Reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va prendre place du 11 juin au 11 juillet. L'occasion pour nous de vous présenter les maillots des 24 équipes engagées. Après les groupes A, B et C, on poursuit avec le Groupe D composé de l'Angleterre, la Croatie , l'Ecosse et la République Tchèque.

Les maillots de l'Angleterre

Troisième meilleure nation européenne au classement FIFA derrière la Belgique et la France, l’Angleterre a également fini à la troisième place de l'Euro 1968 mais veut cette fois se rendre sur la plus haute marche du podium. Gareth Southgate et son serial buteur Harry Kane partent favoris de ce groupe et devraient aisément se rendre en huitièmes de finale.

La suite après cette publicité

Domicile

Nike accompagne les Three Lions depuis 2012 et compte bien sur les performances anglaises pour donner encore plus de visibilité à ses produits. On reste dans une configuration classique avec un t-shirt blanc. Sur le col et au niveau des hanches, on aperçoit une touche de bleu marine et de rouge. Le blason de l’équipe d’Angleterre et la virgule Nike sont bien mis en évidence au milieu du maillot.

Extérieur

Le maillot extérieur bouscule les codes car le bleu a été préféré au rouge habituel. On retrouve tout de même une touche de rouge au niveau des bandes en zigzag sur les côtés ainsi que sur le fanion et le logo de l'équipementier. Pour les plus anciens supporters anglais, le col polo boutonné fait figure de rappel au maillot des années 1990.

Les maillots de la Croatie

Nike sponsorise également les vice-champions du monde Croates dans ce groupe. Luka Modrić, Ivan Perišić et leurs coéquipiers n’inspirent plus la crainte des dernières années avec un groupe plutôt vieillissant et 5 défaites en Ligue des nations lors de l'année 2020. Avec son expérience des grandes compétitions, le groupe croate va tout de même essayer de tenir tête à l’Angleterre pour se hisser à la première place de ce groupe D.

Domicile

Sans surprise, les couleurs traditionnelles rouges et blanches se retrouvent sur le maillot domicile. Avec le fameux graphisme en damier, les Croates seront plus enclins à faire échec et mat.

Extérieur

Comme lors de leur parcours exceptionnel à la dernière Coupe du monde 2018, les Croates joueront avec un maillot extérieur à carreaux noirs et gris, qui sont cette fois plus petits qu'au mondial. Des traces de rouges apparaissent également sur les flancs et le logo Nike.

Les maillots de l'Ecosse

L’Ecosse n’a pas participé à un seul Euro ni aucune Coupe du Monde au XXIe siècle et fait enfin son grand retour dans l'élite du football. L’équipe qui compte dans ses rangs le latéral gauche Andrew Robertson et le milieu de terrain Scott McTominay va tenter de gagner le plus de points possibles pour ne pas se retrouver à la dernière place du groupe D.

Domicile

Le maillot home reprend en partie le drapeau bicolore écossais avec du bleu et du blanc. Le bleu foncé habille l’ensemble du maillot avec un graphisme de trois bandes striées. On retrouve la marque de fabrique d’Adidas au niveau des manches tricolores personnalisées en bleu foncé, rouge et blanc.

Extérieur

Le maillot extérieur est beaucoup plus attrayant et casse les codes. En vogue sur les nouveaux maillots, les nuances de bleu clair et de blanc se marient à merveille. On retrouve également une touche de bleu marine sur le col, le logo Adidas et les trois bandes adidas sur les épaules.

Les maillots de la République Tchèque

Comme la Slovaquie, l’équipe de Tchéquie voit le jour en 1993 à la suite de la séparation de la Tchécoslovaquie. Le gardien du FC Séville Tomáš Vaclík pourrait sauver les meubles d’une équipe où les individualités ressortent moins qu'au temps où Petr Petr Čech et Tomáš Rosický faisaient de la République Tchèque une équipe redoutée.

Domicile

La République Tchèque s’habille chez Puma. Un style uniforme rouge accompagné de motifs de feuilles de tilleul définit le maillot domicile. Le bleu marine sur le col et le bout des manches ainsi que le blanc du blason et de l’équipementier allemand complètent les couleurs du drapeau tchèque.

Extérieur

Alors que les Tchèques devaient se présenter à l'Euro avec un maillot extérieur des plus originaux, Puma vient tout juste d'en dévoiler un nouveau qui se trouve bien plus minimaliste. On retrouve une tunique blanche avec une touche de rouge sur les bandes horizontales du centre du maillot, les manches et les épaules. Puma place le nom du pays, le logo de l'équipementier ainsi que le fanion au centre du maillot.

Les hostilités débuteront le 13 juin dans le groupe D avec un choc opposant l'Angleterre à la Croatie à Wembley alors que l'Ecosse et la République Tchèque se retrouveront le lendemain à Glasgow. Vous pouvez retrouver les maillots des équipes qualifiées pour l'Euro 2020 sur Foot.fr !