Les maillots du groupe F de l'Euro 2020

Reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va prendre place du 11 juin au 11 juillet. L'occasion pour nous de vous présenter les maillots des 24 équipes engagées. Après les cinq premiers groupes, on poursuit avec le dernier, le Groupe F composé de la France, de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie.

Les maillots de la France

Équipée par Nike depuis 2010, alors qu'adidas était le sponsor historique des Bleus pendant plus de 40 ans, l'équipe de France a signé un montant record lors de son extension de contrat avec la marque à la virgule en 2016. Nike verse 50 millions d'euros par an à la FFF, soit le plus gros montant jamais perçu pour une équipe nationale au moment de la signature.

Domicile

À l'instar du maillot domicile des Bleus lors de l'Euro 2012, ce maillot domicile arbore des rayures horizontales s'apparentant à une marinière dans un effet ton sur ton puisque du bleu classique va se mélanger avec un fond bleu marine. À travers la bande horizontale rouge, on retrouve une référence aux succès de 1984, 1998 et 2000 alors que l'équipe de France était équipée par adidas. On retrouve aussi une touche de blanc au niveau du logo Nike et de l'emblème de la FFF ainsi que sur les deux étoiles représentant les deux titres de champion du monde de la France.

Extérieur

Le maillot extérieur des bleus se veut épuré pour cet Euro 2020. On retrouve un maillot blanc ultra sobre sans imprimé visible où se distinguent de fines rayures rouges et bleues le long des côtes, faisant apparaître le drapeau tricolore. Le logo Nike, le fanion de la Fédération française de football et les flocages sont bleu marine sur ce maillot extérieur de l'équipe de France qui se veut sans fioriture.

Les maillots de l'Allemagne

La longue histoire d'amour qui a commencé en 1978 est loin d'être terminée entre adidas et la Mannschaft qui sont liés jusqu'en 2026 après avoir prolongé en 2018. Comme pour la France, le montant du contrat liant les deux partis avoisinerait les 50 millions d'euros.

Domicile

Gardant la structure blanche du maillot domicile, la marque aux trois bandes a ajouté des bandes horizontales noires. Les manches recréent le drapeau allemand à travers la superposition de bandes noires, rouges et jaunes, ce qui est une première. Les 4 étoiles, représentant les 4 titres de champions du monde de l'Allemagne, figurent à la fois au-dessus du blason mais aussi au niveau du cou. Le logo et les bandes adidas, le fanion de la fédération et flocages sont noirs.

Extérieur

Dévoilé en mars 2021, on retrouve du noir désormais classique sur ce maillot extérieur de la Mannschaft. Là où il se différencie des derniers maillots noirs, c'est qu'il est full black puisque les trois bandes adidas et les logos sont également noirs. Sur cette tunique ton sur ton, on retrouve trois bandes superposées aux couleurs du drapeau allemand sur le bas des manches.

Les maillots du Portugal

L'équipe du Portugal est équipée par Nike depuis 1997 et l'avènement de Cristiano Ronaldo au milieu des années 2000 n'a fait que renforcer le lien entre ces deux entités. C'est en septembre dernier que Nike a dévoilé les maillots qui seront portés par la Seleção durant l'Euro 2020.

Domicile

La coupe et le col polo avec deux boutons se distinguent sur ce maillot rouge classique des Portugais. Cette tunique mise sur la simplicité et l'élégance avec l'ajout d'une touche de doré sur le logo Nike. On retrouve également du noir et du vert sur les bordures des manches mais aussi le long des côtes avec ces bandes en zigzag. L'autre nouveauté, c'est le retour d'un short vert pour compléter la tenue domicile du Portugal, ce qui n'avait plus été vu depuis l'Euro 2004. On notera également la présence d'un « P » doré à l'intérieur du maillot.

Extérieur

Le maillot extérieur est plus original avec un fond vert d'eau inspiré de la tunique extérieure de l'Euro 2016. On distingue également trois larges bandes avec des rayures noires, rouges et vertes foncées, qui rappellent les couleurs du fanion de la Fédération portugaise de football. La bande du bas fait tout le tour du maillot alors qu'on retrouve du noir sur le bas des manches mais aussi le long des côtes.

Les maillots de la Hongrie

Équipée par adidas depuis 1994, la Hongrie s'est particulièrement distinguée lors du dernier Euro en atteignant les huitièmes de finale. Cet été, les hommes de Marco Rossi auront la chance de disputer les deux premiers matchs de leur poule au Stade Ferenc-Puskás, l'occasion pour l'équipementier allemand de rendre hommage à la capitale hongroise à travers ses maillots domicile.

Domicile

Sur cette tunique, on retrouve donc des traces de Budapest avec un design inspiré du fleuve du Danube sur cette base rouge. Le col en V blanc et vert complète les couleurs du drapeau. L’écusson de la Fédération hongroise de Football et le blason hongrois, adopté après la chute du régime communiste en 1990, sont mis en avant alors que logo adidas se trouve au centre du maillot.

Extérieur

Dévoilé en mars dernier, le maillot extérieur est aux couleurs du drapeau hongrois avec un fond blanc, les logos et les bandes adidas en rouge et enfin du vert qui part du bout des manches et qui descend tout en longueur sur les côtés. Pas de grande surprise pour la nouvelle tunique de la Hongrie qui reste donc dans la lignée des derniers maillots extérieur.

Les hostilités débuteront le 15 juin dans le groupe E où la Hongrie recevra le Portugal alors qu'un choc entre l'Allemagne et la France aura lieu à l'Allianz Arena. Vous pouvez retrouver les maillots des équipes qualifiées pour l'Euro 2020 sur Foot.fr !